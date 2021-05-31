直播︱政府：研究限制未打針人士入食肆、戲院、體育場所等

撰文： 林劍 周禮希 吳倬安 最後更新日期： 2021-05-31 15:59

新冠疫苗接種率未如理想，政府、商界近日以不同方式「谷針」。特首林鄭月娥、公務員事務局局長聶德權、食物及衞生局局長陳肇始、創新及科技局局長薜永恒、防疫專家曾浩輝今日（31日）下午3時見記者，交代「全城起動快打疫苗運動」下各項政府主導的疫苗誘因，推出疫苗獎賞計劃、以疫苗氣泡為基礎調整社交措施，聶德權亦會公布有關疫苗假期的事宜。 《香港01》正在直播。

陳肇始（左）呼籲仍在思考的市民盡快接種疫苗。（羅君豪攝）

政府新措施重點

—公務員接種一劑疫苗後，可獲一日假期

—考慮D類食肆同枱3成2人已打針 可帶小童等同枱，最多12人一枱，下月10日起實施

—研究限制未打針人士食肆、學校、宿舍、地盤、圖書館、博物館、戲院、體育場所等

—「安心出行」新版本可儲存疫苗紀錄，以核實接種者身份

—外遊必須接種新冠疫苗

【15:54】港台記者問林鄭公務員假期下，如果不接種者會否有後果，與及問到疫苗捐贈的安排會否考慮台灣，以至問她是否以清零及疫苗接種率高為連任鋪路。

聶德權回應重申，公務員團隊有義務主動接種疫苗，強調每人都是知情、同意，並推出便利接種安排，如上班時間可以打針，令他們更容易履行義務，強調是從防範疫情角度出發。疫苗接種中心計劃開至9月尾，供應方面有與藥廠協調到港時間。

陳肇始表示，兩種新冠疫苗安全有效，一直大力鼓勵市民打疫苗，但拒建立免疫屏障有距離。她指，不同疫苗有儲存挑戰，希望用不同方法鼓勵接種，而付運時間及速度有留意，將來疫苗如果有多會否捐贈，已與藥廠簽下協議，有一定法律規範，會與世衞聯絡。

林鄭指香港有充足的疫苗供應相對幸福，有國家總領事向她要求轉贈都未能正面回應有關國家的要求，就算在到期日前未能用完，都只能按機制做。她強調，自己作為特首，只為香港最大利益及市民福祉考慮，沒有其他目的。

【15:41】薜永恒表示，為了更方便市民顯示針卡或已接種疫苗的二維碼，安心出行應用程式即將推出「2.0」，儲存疫苗接種及檢測紀錄，而「智方便」亦將可下載電子針卡。

【1530】公務員事務局局長聶德權指，社區疫苗接種計劃會運作至九月底，呼籲市民把握時間在八月底接種疫苗，指距離九月計劃完結尚餘93天，是持續清零的黃金機會和關鍵時刻，又指社區接種疫苗中心一直留意市民意見，改善服務。聶德權指，為進一步推廣疫苗接種計劃，局方於5月中推出外展接種計劃，反應十分踴躍，包括體院、建造界等已參與計劃，局方正聯絡專上院校、主題公園、金融界等，強調只要有關機構有足夠人數和地方，政府便會願意安排外展服務。

聶德權表示，指在疫苗計劃推出初期，已將前線和風險高的公職人員已納入優先群組，他指今日起將以接種疫苗替代定期檢測，與市民密切接觸、工作類型高風險的公職人員，當局強烈鼓勵他們接種疫苗，接種後可豁免定期檢測，無接種防疫苗者須兩星期檢測一次。

聶德權指，政府作為全港最大僱主，能為社會帶來帶頭作用，於6月1日至8月31日起，公務員每接種一劑可有一天疫苗假期，5月31日前已接種者的公務員，可就每劑疫苗在明年3月31日前，申請放一天假期。聶德權指，局方已向部門首長發指引，稍後會公布申請安排，並要求法定和公營機構實施相關安排，希望僱主在可行情況提供便利措施，包括提供疫苗假期。

【15:15】曾浩輝指，明白到有人怕接種疫苗後的安全問題，見到新聞報道，有人死亡後被發現曾打針，會有聯想、錯覺，但這是「見木不甩林」。他指，每日醫管局醫院中離世者120人，大家往往會聚焦單一個案的詳細報道，但實際上曾打針者的死亡率，比未打者還低；在接種中心送院者，比例少於1000分之1，大部分個案都是輕微、短暫的。

他指，當然專家委員會會認真研究所有個案，強調這是緊跟WHO指引。希望大家不要相信「打針後會死人」的說法。

陳肇始指，政府會加強檢測追蹤、入境防控措施，留意到內地近日出現「非常嚴謹」疫情，但個案範圍集中，傳播鏈清晰，會繼續和廣東省政府溝通。她指，如疫苗接種率不足，一刀切取消社交距離限制會引致反彈。日後會繼續以疫苗氣泡為基礎，容許一家聚在食飯的人數多一點、放寬D類處所限制，人數上限可加至3分2。

林鄭月娥聯同與防疫相關的官員、防疫專家曾浩輝見記者，交代最快的防疫工作，呼籲市民盡量接種疫苗。(羅君豪攝)

【15:06】林鄭月娥表示，經過全城共同努力，由去年11月下旬爆發的第四波疫情已完結，袁國勇上周六指早前出現陽性的個案，也不是近日感染的個案，上一次原頭不明的個案已是37日前出現，不過今日有一宗初步的源頭不明個案，證明完全做到一個確診個案也沒有，在現實上存在困難，故須推動全城起動打疫苗。

林鄭指，須保持警覺嚴防第五波疫情出現，故必須在外防輸入把關，不過唯一能讓香港走出疫情的有效方法，就是市民大規模接種疫苗，建立社會保護屏障，又指一些接種率高的國家，確診個案和死亡數字大大下降，社交距離亦可放寬。

她指，由推出疫情接種計劃起已是第95日，已為市民接種236萬劑注苗，136萬人接種了第一劑，佔16歲以上人口21%，100萬人已接種第二劑疫苗，認為現時至八月底是香港防疫的關鍵時刻，本港須大幅提高接種比率，方能回復社會常態，即使出現第五波疫苗，各行各業也不會受影響，過百萬學生可安心回校上課。

林鄭指出，政府與各界推出多項措施，感謝已接種疫苗的市民，包括推出疫苗獎賞計劃、以疫苗氣泡為基礎調整社交措施，公務員事務局局長亦會公布疫苗假期。就獎賞計劃，林鄭指今天已發信過百陳地產商、同鄉社團等，希望有關機構配合獎賞計劃，又指若要外遊公幹，接種疫苗是必不可少。



【15:03】記者會以「全城起動，快打疫苗」、「點只打針咁簡單」口號作為背景。

1455：特首林鄭月娥、食衞局局長陳肇始、公務員事務局局長聶德權、創科局局長薛永恒、疫苗顧問專家委員會成員曾浩輝出席記者會。