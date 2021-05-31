立法會暑假今年大縮水　「唞暑」不足一個月　8月中重開大會

撰文： 林劍 周禮希 最後更新日期： 2021-05-31 13:49

今屆立法會任期延長後，新一屆選舉至12月才舉行，但政府仍有多項立法工作待處理。立法會今日（31日）最新文件顯示，立法會會議會將伸延至7月21日，隨後休會不足一個月，4星期後，即8月18日便會重開，令議員能夠短暫休息。

曾鈺成上月重返立法會主席的辦公室訪問梁君彥，當時曾提及有關放暑假的問題。（議事論事facebook圖片）

文件顯示，7月21日的例行會議後，立法會將進入夏季休假；至8月18日起，將會逢星期三重新召開例行會議（除9月22日因中秋節翌日公眾假期而暫停）；而10月20日將為本會期最後一次例行會議，其後便會休會。

翻查資料，立法會過往暑假一般有兩、三個月，除非因特定重要的立法工作需臨時加會（如2006年審議《截取通訊及監察條例草案》），否則期間都不會召開立法會大會。不過，今次安排短休一個月有實際考慮，因為《議事規則》Ｂ部第14條規定，立法會每一會期內的會議，須在立法會主席所決定的日期及時間舉行；同一會期內連續兩次會議不得相隔多於6個星期，所以今次的安排，正好符合規定。

梁君彥曾考慮是否不能放長暑假

實際上，立法會主席梁君彥上月曾經表示，就放暑假的問題，曾考慮「是否不能放長暑假，還是應修改議事規則？」

上屆會期有多項立法工作尚未完成，如垃圾徵費、電子煙及加熱煙規管等。特首林鄭月娥今年2月曾預告多項立法工作，包括放寬海外醫生來港、「起底」刑事化等，現時都未完成。此外，政府就設立電話智能卡實名登記制諮詢公眾，目標同樣是今個立法年度內完成，立法進度相當趕急。