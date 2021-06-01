直播｜「結束一黨專政」違國安法？　林鄭：不得破壞社會主義制度

撰文： 周禮希 林劍 最後更新日期： 2021-06-01 10:18

特首林鄭月娥昨天（31日）聯同公務員事務局局長聶德權、食物及衞生局局長陳肇始等官員見記者，交代「全城起動快打疫苗運動」下各項政府主導的疫苗誘因，推出疫苗獎賞計劃、以疫苗氣泡為基礎調整社交措施，其中陳肇始表示，倘爆發第五波疫情，研究限制未打針人士食肆、學校、體育場所等。 特首林鄭月娥今天（1日）出席行政會議前見記者，料疫苗氣泡、疫苗獎賞計劃將成焦點，另外周五（4日）將是「六四」32周年，支聯會燭光晚會被禁，料六四將是記者會另一焦點。

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【1002】眾新聞記者問及，2018年時任中聯辦主任王志民曾明確指出「一黨專政」是偽命題，而林鄭翌日曾引述有關說法，問林鄭當時的說法是否仍然成立，與及特首的國安法年度報告是否已經向中央提交。

林鄭聽後首先要求記者講清楚她當時的說法，再回應問題。

就國安法方面，她提到今日是6月1日，再過30日就進入國安法一周年，相信屆時律政部門甚至她本人都會有所回顧。她指，國安委的所有事項都不會公開，她執行至中央的工作都受條文限制。

林鄭又指，近年香港發生了很多事，而國安法為香港帶來很大影響，「當然會產生一定變化」，例如國安法要求傳媒、大學等都要履行國安法。至於評論具體口號，為何會被指強人所難，林鄭強調，在什麼情況下叫口號，以及之後執法機關蒐證、是否提出起訴等，最後才交由法庭決定。

林鄭之後特別表示，希望藉此機會多談相關事宜。她強調，基本法列明香港是中華一民共和國不可分離的一部分，亦直轄中央人民政府，故有責任履行基本法及憲法的涉港部分。她之後引用憲法有關共產黨領導角色的部分，指香港不可以做違反憲法的事，但保留了資本主義制度等，強調維護國家主權統一、領土完整是共同義務。

她之後提到4個國安法罪項，當中提到任何人用非法手段顛覆政權，不論政權屬特區或中央都是違法，強調事情複雜，難以簡單以「是或否」回應，又稱臨近這日子，明白大家都會問遍各個官員，故希望今日在此講清楚。

【0953】商台記者問及，昨日有疫苗氣泡，如果第五波疫情研究識別有否接種疫苗的人士能否進入，與及怎回應有指屆時變相懲罰未接種人士。

林鄭回應時強調強調不是「罰市民」。她指，自4月公布的抗疫新路向，已表示希望日後可以避免「一刀切」的防疫措施，特別針對面授課堂，認為學校時開時關對亦學生不好。她指，如果無法大幅提高疫苗接種率，又有新一波疫情來襲，屆時為了令學校能繼續面授課堂，才會有類似安排。她強調，早前有長時間需要網上授課，希望讓相關人士可正常回校上課及工作，但當然對有合理原因不能接種者有豁免，他們將需要定期檢測。

至於甄別接種者措施的時間表及適用處所，林鄭表示全無細節，因為最好無需適用，相信如果之後高的接種率下令社會有防疫屏障，就不需要使用這些措施。

【09:52】林鄭指，昨日聯同各局長出席記者會公布新措施，感謝很多團體企業短時間內響應「全城起動」，大部分公營機構也跟隨，亦有其他商業機構表示會跟上。她指，希望未來日子有更多，但最終也是依靠香港市民。她呼籲市民別再猶豫，盡快在未來3個月打針。