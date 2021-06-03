港區人代新疆考察團又泡湯　連續三年取消　馬逢國：疫情關係

撰文：彭焯煒
最後更新日期：
新疆棉風波早前席捲全球，新疆問題近年亦成為西方攻擊中國的議題，港區全國人大代表早前計劃6月前往新疆考察，除了會到訪被外界稱為「再教育營」的職業技能教育培訓中心，並會實地視察新疆生產棉花過程。但據聞考察團再次「泡湯」，已經是連續第三年未能成功舉辦考察團。
港區人大代表團團長馬逢國接受查詢時證實，日前正式收到通知未能到新疆考察，原因是香港疫情仍未穩定，他希望能於10月前成功起行，「新疆政府都想我哋去完之後幫佢哋宣傳」，強調今次改期與政治原因無關。
港區人大代表團團長馬逢國接受查詢時證實，日前正式收到通知未能到新疆考察，原因是香港疫情仍未穩定，他希望能於10月前成功起行。（李澤彤攝）
港區人大代表每年有兩次考察、調研行程，到內地不同地區參觀，例如2019年曾到海南省專題調研，了解海南打造全島自由貿易港、國際旅遊消費中心情況。
港區人大於19年曾打算到新疆考察，但當時正值反修例示威高峰，香港烽煙四起，同年又有區議會選舉，一眾人大只能留守香港作戰；直至去年，又因新冠疫情爆發，未能成行。
▼新疆棉風波 多名藝人終止Adidas、Nike、PUMA等品牌合作▼
+35
+35
+35