六四32．持續更新｜警封維園足球場　稍後見記者　大批警戒備

撰文： 彭焯煒 吳倬安 鄭寶生 羅家晴 最後更新日期： 2021-06-04 14:17

今日（6月4日）是六四事件32周年，警方早前以疫情為由反對，因此支聯會不會在維園舉辦六四燭光集會，是連續兩年未能舉行，同時六四紀念館亦會關閉。 支聯會及泛民主派成員，今日會在各個地方以自己方式悼念，部份人今日擺街站向街坊派發蠟燭，而幾間天主教堂會進行六四彌撒。今早被警方以「宣傳或公布未經批准集結」罪名拘捕的支聯會副主席鄒幸彤，現時正在中區警署，她指若今日無法點蠟燭，將會絕食一日。 下午2時許，警方將維園足球場以鐵馬陣圍封，並於下午2時半於維園見記者，交代應對警力部署。《香港01》將提供直播。

警展示公告 指參與者或違《公安條例》

【14:10】在場警員將六個維園足球場以鐵馬圍封，並展示警方公告，指若市民參與未經批准集結，將會違反《公安條例》。

早前消息指，警方將會動用最少7,000警力，以應付今日的情況，有可能引用《公安條例》封閉部份維園地方，以防止有人進行集會。

消息指，7,000警方當中約有一半會留守港島，特別是維園及中聯辦一帶。而另一半人手將於全港各區戒備，包括旺角朗豪坊、尖東海旁、沙田新城市廣場等。消息稱，警方會高調巡邏，並會以限聚令執法，防止人群聚集。

消息又指，如果六四當日有人在維園一帶穿黑衫黑褲、叫口號及點起燭光等，有機會被視為與被禁止的集會有關，警方可能先拍攝再跟進，甚至即場警告或拘捕。

▼重溫2011至2019年六四集會▼