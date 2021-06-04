六四32．持續更新｜警引公安條例封維園足球場　將武力驅離進入者

撰文： 彭焯煒 吳倬安 鄭寶生 羅家晴 胡家欣 張嘉敏 陳晶琦 李恩慈 王潔恩 最後更新日期： 2021-06-04 15:38

今日（6月4日）是六四32周年，警方以疫情為由禁止支聯會於維園舉辦燭光晚會，六四紀念館亦因被指違反娛樂場所條例須關閉。 支聯會、泛民主派等不同民主派人士表明，會於不同地方以自己的方式悼念，部分人於地區擺街站，向街坊派發蠟燭，七間天主教堂將會舉辦六四彌撒。支聯會副主席鄒幸彤今早被警方以「宣傳或公布未經批准集結」罪名拘捕，現身於中區警署，她表明，若今日無法點蠟燭，將會絕食一日。 警方下午2時許將維園足球場以鐵馬陣圍封。港島總區總部高級警司（行動）廖珈奇表示，引用《公安條例》17（4）條作出封鎖措施，包括六個足球場、籃球場、中央草坪與足球場的通道。警方指，若有人強入進行封鎖範圍，警員可用適當武力和方法有關人士移除出有關範圍，強行進入者最高可處12個月監禁。封閉令由下午2時生效。

【15:20】現場所見，有大量警車停在中央圖書館外，大批警員在維園內外巡邏，有逗留在維園的市民被截查。由於部份道路封閉，有保安員舉牌指示市民前往未封閉網球場的方向。

▼警方下午封鎖維園情況▼

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警稱如情況惡劣或擴大封鎖範圍

【14:30】港島總區總部高級警司（行動）廖珈奇批評，有人漠視警方反對，續宣傳、煽動他人參與未經批准集結，警方相信有人不理會警方反對，前往原定集會地點，警方為了保護他人權利自由、安全等因素，警有責任以積極措施，阻止他人作違法行為，故引用《公安條例》17（4）條作出封鎖措施，包括六個足球場、籃球場、中央草坪與足球場的通道。警方指，若有人強入進行封鎖範圍，警員可用適當武力和方法有關人士移除出有關範圍，強行進入者最高可處12個月監禁。封閉令由下午2時生效。

廖指，明白封鎖維園對一般市民大眾有影響，但衡量過公共安全和秩序等因素，封鎖維圍做法是最有效的方法，強調警方在如情況可行盡早解封維園，如情況惡劣則可能將封鎖範圍擴大，他又指，網上仍有宣傳稱要到維園集會，強調警方封鎖維園的目的，是防止違法情況發生，並強調是要將出現違法行為的可能性減至最低。

被問到在其他地方舉燭光是否違法，廖稱，在其他地方做任何活動，只要行為是和平、合法、有序，是沒有問題的。廖被追問在其他地區舉燭光是否違法，他強調如行為無違法成份，警方不會理會。

有記者提到，有警員去年在維園外維持秩序，協助市民進入維園。廖稱不認同有關說法，強調警方行動如時並進，經考慮情報才出現封鎖行動。

▼警方封鎖範圍▼

警展示公告 指參與者或違《公安條例》

【14:10】在場警員將六個維園足球場以鐵馬圍封，並展示警方公告，指若市民參與未經批准集結，將會違反《公安條例》。

早前消息指，警方將會動用最少7,000警力，以應付今日的情況，有可能引用《公安條例》封閉部份維園地方，以防止有人進行集會。

消息指，7,000警方當中約有一半會留守港島，特別是維園及中聯辦一帶。而另一半人手將於全港各區戒備，包括旺角朗豪坊、尖東海旁、沙田新城市廣場等。消息稱，警方會高調巡邏，並會以限聚令執法，防止人群聚集。

消息又指，如果六四當日有人在維園一帶穿黑衫黑褲、叫口號及點起燭光等，有機會被視為與被禁止的集會有關，警方可能先拍攝再跟進，甚至即場警告或拘捕。

▼港大學生會洗涮國殤之柱▼

▼重溫2011至2019年六四集會▼