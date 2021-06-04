六四32．直播｜政府出稿批黑衣人波斯富街扔物堵路　警：果斷執法

撰文： 彭焯煒 吳倬安 鄭寶生 羅家晴 胡家欣 張嘉敏 陳晶琦 李恩慈 王潔恩 最後更新日期： 2021-06-04 21:53

今日（6月4日）是六四32周年，警方以疫情為由禁止支聯會於維園舉辦燭光晚會，六四紀念館亦因被指違反娛樂場所條例須關閉。 支聯會、泛民主派等不同民主派人士表明，會於不同地方以自己的方式悼念，部分人於地區擺街站，向街坊派發蠟燭，七間天主教堂將會舉辦六四彌撒。支聯會副主席鄒幸彤今早被警方以「宣傳或公布未經批准集結」罪名拘捕，現身於中區警署，她表明，若今日無法點蠟燭，將會絕食一日。 警方下午2時許將維園足球場以鐵馬陣圍封，包括6個足球場、籃球場、中央草坪與足球場的通道。警方指，若有人強入進行封鎖範圍，警員可用適當武力和方法有關人士移除出有關範圍，強行進入者最高可處12個月監禁。封閉令由下午2時生效。 至晚上，在維園外聚集人士逐漸增加，警方多次要求在場人士離開，否則可能視為非法集結，警方一度在銅鑼灣及旺角舉起紫旗，警告現場人士可能違反國安法。

政府：黑衣示威者聚集叫囂 警告停止堵路

【21:46】政府發新聞稿，指晚上約9時，銅鑼灣波斯富街一帶有黑衣示威者聚集，部分人高聲叫囂，更有人將垃圾及垃圾桶等雜物扔到馬路中心，阻塞交通。警方警告示威者立即停止違法行為，警方定必果斷執法。

【21:30】曾因初選案被捕的人權律師關尚義，亦有出席在坑口聖安德肋堂的追思彌撒。他2警方禁集會、封球場，對警察印象造成不好影響，「長遠來說不好，政府其實唔洗咁驚，警察都唔洗咁驚，希望唔洗再有呢啲做法。」

在銅鑼灣時代廣場外，有入高呼「光時」口號，有人於波斯富街以垃圾桶設路障。（張嘉敏攝）

關尚義指，人民不會忘記1989年在北京發生的事，學生為了爭取更民主、沒有貪腐的中國而付和犧牲，因此為有需要為犧牲的人悼念，傳承六四的精神，希望下一代也可以繼續秉持六四的精神。他指，今年政府稱因疫情禁止燭光晚會，認為要先看看明年情況，暫時不太擔心燭光會永遠在維園消失。

追思彌撒在晚上9時結束，十多名警員在聖安德肋堂外嚴陣戒備，嚴防有手持燭光的人聚集，其後向3名在行人路踏單車的巿民發出傳票。現場工作人員指，共有270人出席彌撒。



【21:15】在銅鑼灣時代廣場，多人被警方截查搜身。

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有人叫「光時」口號 警方指涉嫌違國安法



【20:45】警方於西洋菜南街近豉油街拉起橙帶截查十多名市民，期間一度舉起紫旗。約數十人其後向亞皆老街方向行走，沿途有人高叫「光復香港 時代革命」及「香港獨立」等口號，有警員從後方跟隨，沿途警告市民不要聚集。



警方在Facebook表示，晚上8時許，銅鑼灣百德新街及京士頓街附近、旺角西洋菜南街一帶均有大量人羣聚集，分別有示威者高叫涉嫌煽動或教唆他人分裂國家的口號，有可能觸犯《香港國安法》下相關罪行。警方已經向聚集羣眾發出警告，明確指出他們的行為有機會觸犯《香港國安法》和《公安條例》下的罪行，警告他們立即停止違法行為並離開，警方定必嚴正執法。

晚上約8時25分，警方在旺角舉起紫旗。（羅君豪攝）

【20:42】警方在維園外的巴士站拉起封鎖線，分隔在場記者和普通市民，在場傳媒需出示採訪證才可離開，市民則須出示身分證登記。

【20:32】支聯會在港大國殤之柱默站。

▼支聯會在港大國殤之柱默站 蔡耀昌出席▼

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【20:30】警方在銅鑼灣黃金廣場外舉黃旗。

▼陳日君樞機在坑口聖安德肋堂主持彌撒▼

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【20:27】在聖安德肋堂，天主教香港教區榮休主教陳日君樞機主持彌撒。陳日君指，六四事件已經發生了32年，當時自己只是57歲，是一名年輕的老人，現時20多歲的年輕人，只能從別人口中得知六四，或許會被歷史沖淡，今天眾人同聚一處，就是中國人和人類的大家庭。他坦言，不知明天報紙會如何形容今天的聚會，但強調這就是為亡者舉行的追思彌撒。

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【20:18】在坑口聖安德肋堂外，有十數名巿民點起燭光，隨即有便衣警員要求他們離開。

【20:14】西灣河聖十字架堂外，市民在教堂外點起燭光。

【20:13】不少市民於維園外點起燭光。

杜先生於崇光百貨外亮起燭光，笑稱自己有預備被捕，更已把律師電話寫在手臂上。他過往十多年也有到維園悼念六四事件，指今年警方以封維園方式阻止悼念六四不合理。他稱香港為自由社會，不應該合理化政府的不合理行為，令他堅持今年要點起蠟燭悼念六四事件，「香港人要係罅隙中掙扎。」

杜先生於崇光百貨外亮起燭光，笑稱自己有預備被捕。（張嘉敏攝）

【20:10】旺角朗豪坊外有市民舉起白蠟燭，期間警員一度拉起橙帶，截查舉燭光的市民。區議員朱江瑋於朗豪坊外空地擺設街站，並派發白蠟燭，原定時間為7時至9時，惟於約8時朱江瑋表示收到警方警告，如有人點燃蠟燭後受影響他有機會要負責，因此表示不會再派發。

【20:02】警方於維園內拉起封鎖線，要求在場的記者及市民立即離開。

【20:00】坑口聖安德肋堂，天主教香港教區榮休主教陳日君樞機進場，為彌撒儀式主禮。

【19:55】彌撒在晚上8時才開始，由於西灣河聖十字架堂早已人滿，故在晚上7時半左右，教堂外已聚集了逾80人。現場有人攜帶白花、亦有人燃點燭光。

60歲的老翁今天選擇到西灣河聖十字架堂參加彌撒，他坦言自己沒有信仰，過去幾乎每年都有出席六四晚會，只是今年維園沒有燭光晚會，故只能選擇其他方式悼念。他又引述政府專家顧問、港大微生物學系講座教授袁國勇的說法，指有信心本地個案已達40日清零，不解警方為何以疫情為由禁止舉辦六四集會，又批評相關做法無道理。

【19:55】警方在維園外舉起藍旗，警告於維園聚集的人士盡快離開，否則或參與一場非法集結，並即時拉起封鎖線。

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【19:40】香港天主教正義和平委員在全港7所聖堂舉行「追思亡者彌撒」，包括西環河的聖十字架堂。約晚上7時半，聖十字架堂已滿座，到場人士只能在教堂外觀看網上直播。

約晚上7時半，陸續有市民到維園外以不同方式悼念。有市民高舉結他，並在結他背面劃上紅色交叉，被問到有關寓意，他僅稱「你睇到啲咩就係咩」。

另有市民用喇叭播放歌曲《民主會戰勝歸來》，該市民指自己只是播放喜歡的歌曲，沒有任何目的，被問到會否擔心警方阻撓，他僅稱「有咩好驚」。

▼晚上約7時半維園情況▼

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【19:30】警方截查賢學思政在旺角的街站，並發出警告，賢學思政召集人黃逸戰被捕。

銅鑼灣港鐵站E出口封閉。（張嘉敏攝）

【19:20】銅鑼灣港鐵站E出口外有人發生爭執，警方一度封閉E出口，旁邊有店舖拉閘，有大批警員到場，並要求在場記者離開。警方於數分鐘後解封出口。

【19:20】警方在facebook發佈聲明，指「網上剛流傳一則帖文，聲稱因警方封閉隧道使救護車未能及時將一名孕婦送往律敦治醫院治理。警方嚴正澄清絕無此事，而相類似帖文亦曾於過去數年多次出現，事後均被發現是虛構。」

警方嚴厲譴責造謠者，企圖抹黑警方執法行動，煽動社會仇恨，令人不齒。警方會因應現場情況，適時調整交通管制措施，確保救援服務不受影響，亦會於可行情況下盡量疏導交通。

【19:15】警方突然將兩名身穿黑色的男子拉入維園廁所旁的位置，要求向兩人搜身和搜袋。警方隨即劃出封鎖線，將傳媒隔開一段距離。兩名男子其後獲放行。

▼賢學思政在旺角設街站▼

▼晚上近7時，警方截查社民連銅鑼灣街站▼

▼晚上近7時，坑口聖安德肋堂情況▼

▼傍晚約6時，水炮車沿西隧過海往港島▼

【18:30】警方在葵芳、旺角等地截查街站及附近市民，網上亦有人指，元朗大欖隧道往荃灣方向、葵涌青山公路往九龍方向，均有警方設置路障。

【18:13】在坑口聖安德肋堂，已有數十人進入會場，準備參與彌撒。

晚上6時許，在坑口聖安德肋堂，已有數十人進入會場，準備參與彌撒。（吳倬安攝）

▼社民連在銅鑼灣設街站，展示六四影片及政治人物在六四時的言論▼

▼下午5時許銅鑼灣一帶情況▼

【17:35】市民李先生於維園外高舉「我要良知」標語，被警方上前截停，現場一度有30名警員在場。李先生其後被抄下身份證及個人資料後獲放行。李先生指，獲警方警告不可再高舉標語，稱「邊度都唔舉得」。他續指，今日前來悼念六四，認為現今社會「有病」，盼以任何形式悼念。

70歲李婆婆手持六四報章，在維園外附近踱步。她指，自己是區內街坊，經常來維園，學游水，數星星，「係度行有咩問題？星期日幾多印傭係度，瞓晒係度睇報紙啦。」對於維園被封，她稱，「佢有佢封，我有我行」，身穿黑衣的她不擔心有被捕風險，「我成屋都黑衫，睇下我呢個肥婆，好身材都唔會着黑衫。著黑衫唔係犯法。」

另有一名手執白花的市民於維園入口處鞠躬，其後於數名警員包圍下離開。她稱就算不能進入維園，只要自己一日身處在港也會到場。

▼下午約5時維園一帶情況▼

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【17:00】維園內不停廣播，指由於有疫情傳播風險，呼籲市民不要在維園集結，及進入已封鎖範圍。

【16:50】穿黑衣的中三學生李同學於維園被警察截查，於袋中搜出白色蠟燭，其後被警員帶到較遠離記者的位置進一步搜查，最後獲放行。他稱，被警員要求出示身分證及搜查背包，其後被警員用公安條例警告。他指想盡公民責任，但港人「已經冇咩可以做到」。他對警方行動感無奈，而自己年輕對獨自一人被多名警員截查感害怕，表示會離開維園。

胡先生有警方指懷疑其涉嫌參與今晚集會，一度截查並登記其身份證資料。胡指，原打算在現場主持直播講座，用珍藏報章講述六四歷史，豈料被圍訪及遭警方查問。他指，當時有警員檢視其報章真假，又警告會研究其行為是否違國安法，不過他不感到擔心，「只係讀報，唔覺有問題。」

胡先生持有32年前報紙到維園，指事實全部有紀錄，但現時社會卻有不同說法，今日前來是要對比哪些說法才是事實。他說，很多他認識的內地人到香港或外國前都不知道六四事件，來港後知道事件而受到衝擊。胡先生表示，自己儲起大量當年的報道，之後會將報道全部放上網。他又說，自己當年在「民主歌聲獻中華」捐出100元，指當時對他來說已經很多錢。

市民：打壓不會阻止人心 封維園不必要

【16:30】身穿黑衣的林先生專程由離島到維園，他指，支聯會集會已不獲批，泛民團體都呼籲市民自行悼念，不認為今日有安全風險，直言警方圍封維園「無謂」，「每個人嚟公園行下都可以㗎，唔一定『吹雞』先嚟，有咩危險呢？」他直言：「咁樣打壓唔會阻止到人心。」他指，國安法實施後，整個香港已改變，六四悼念活動及異見者被打壓，坦言會有無力感，但不會忘記六四歷史，「唔好畀嘢遺忘，要一代代薪火相傳。」

有身穿黑衣的周先生及黃小姐也特意由新界前來維園悼念六四。對於身穿黑衫及叫口號被指有機會違法，二人稱，無懼身穿黑衫，「黑衫好普通顏色，唔需要大驚小怪。」黃小姐指，六四集會已被禁止，認為警方圍封維園不必要。周先生指，「想親身睇吓有幾無聊，又唔係殺人，都要用幾千人去佈防。」

現場有市民笑言，現場警員數目多過附近途經維園市民，但不會因此感到驚慌，「都冇犯法！」有市民則支持警方行動，「好事，我哋出糧畀佢哋，等佢哋曬下都好，好過涼冷氣。」

▼警方在接近下午4時，於東隧、紅隧、西隧設置路障截查車輛▼

【16:00】警方在3條過海隧道設置路障，網上圖片所見，紅隧往港島方向多條線已設下路障截查車輛，而記者經由西隧前往港島時，亦見到警方設下路障。有消息指，警方在檢查有否違禁品。

保安局發出聲明，指警方已引用《公安條例》封鎖維園部份範圍，市民切勿進入維園參與未經批准集結。

警務處副處長（行動）蕭澤頤現身維園，並巡視四周。

【15:20】現場所見，有大量警車停在中央圖書館外，大批警員在維園內外巡邏，有逗留在維園的市民被截查。由於部份道路封閉，有保安員舉牌指示市民前往未封閉網球場的方向。

▼警方下午封鎖維園情況▼

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警稱如情況惡劣或擴大封鎖範圍

【14:30】港島總區總部高級警司（行動）廖珈奇批評，有人漠視警方反對，續宣傳、煽動他人參與未經批准集結，警方相信有人不理會警方反對，前往原定集會地點，警方為了保護他人權利自由、安全等因素，警有責任以積極措施，阻止他人作違法行為，故引用《公安條例》17（4）條作出封鎖措施，包括六個足球場、籃球場、中央草坪與足球場的通道。警方指，若有人強入進行封鎖範圍，警員可用適當武力和方法有關人士移除出有關範圍，強行進入者最高可處12個月監禁。封閉令由下午2時生效。

廖指，明白封鎖維園對一般市民大眾有影響，但衡量過公共安全和秩序等因素，封鎖維圍做法是最有效的方法，強調警方在如情況可行盡早解封維園，如情況惡劣則可能將封鎖範圍擴大，他又指，網上仍有宣傳稱要到維園集會，強調警方封鎖維園的目的，是防止違法情況發生，並強調是要將出現違法行為的可能性減至最低。

被問到在其他地方舉燭光是否違法，廖稱，在其他地方做任何活動，只要行為是和平、合法、有序，是沒有問題的。廖被追問在其他地區舉燭光是否違法，他強調如行為無違法成份，警方不會理會。

有記者提到，有警員去年在維園外維持秩序，協助市民進入維園。廖稱不認同有關說法，強調警方行動如時並進，經考慮情報才出現封鎖行動。

▼警方封鎖範圍▼

警展示公告 指參與者或違《公安條例》

【14:10】在場警員將六個維園足球場以鐵馬圍封，並展示警方公告，指若市民參與未經批准集結，將會違反《公安條例》。

早前消息指，警方將會動用最少7,000警力，以應付今日的情況，有可能引用《公安條例》封閉部份維園地方，以防止有人進行集會。

消息指，7,000警方當中約有一半會留守港島，特別是維園及中聯辦一帶。而另一半人手將於全港各區戒備，包括旺角朗豪坊、尖東海旁、沙田新城市廣場等。消息稱，警方會高調巡邏，並會以限聚令執法，防止人群聚集。

消息又指，如果六四當日有人在維園一帶穿黑衫黑褲、叫口號及點起燭光等，有機會被視為與被禁止的集會有關，警方可能先拍攝再跟進，甚至即場警告或拘捕。

▼港大學生會洗涮國殤之柱▼

▼重溫2011至2019年六四集會▼