六四32．直播｜警封鎖維園禁集結　直擊維園現場　警截查黑衣青年

撰文： 彭焯煒 吳倬安 鄭寶生 羅家晴 胡家欣 張嘉敏 陳晶琦 李恩慈 王潔恩 最後更新日期： 2021-06-04 17:19

今日（6月4日）是六四32周年，警方以疫情為由禁止支聯會於維園舉辦燭光晚會，六四紀念館亦因被指違反娛樂場所條例須關閉。 支聯會、泛民主派等不同民主派人士表明，會於不同地方以自己的方式悼念，部分人於地區擺街站，向街坊派發蠟燭，七間天主教堂將會舉辦六四彌撒。支聯會副主席鄒幸彤今早被警方以「宣傳或公布未經批准集結」罪名拘捕，現身於中區警署，她表明，若今日無法點蠟燭，將會絕食一日。 警方下午2時許將維園足球場以鐵馬陣圍封。港島總區總部高級警司（行動）廖珈奇表示，引用《公安條例》17（4）條作出封鎖措施，包括六個足球場、籃球場、中央草坪與足球場的通道。警方指，若有人強入進行封鎖範圍，警員可用適當武力和方法有關人士移除出有關範圍，強行進入者最高可處12個月監禁。封閉令由下午2時生效。

【17:00】維園內不停廣播，指由於有疫情傳播風險，呼籲市民不要在維園集結，及進入已封鎖範圍。

【16:50】穿黑衣的中三學生李同學於維園被警察截查，於袋中搜出白色蠟燭，其後被警員帶到較遠離記者的位置進一步搜查，最後獲放行。他稱，被警員要求出示身分證及搜查背包，其後被警員用公安條例警告。他指想盡公民責任，但港人「已經冇咩可以做到」。他對警方行動感無奈，而自己年輕對獨自一人被多名警員截查感害怕，表示會離開維園。

市民胡先生持有32年前報紙到維園，指事實全部有紀錄，但現時社會卻有不同說法，今日前來是要對比哪些說法才是事實。他說，很多他認識的內地人到香港或外國前都不知道六四事件，來港後知道事件而受到衝擊。胡先生表示，自己儲起大量當年的報道，之後會將報道全部放上網。他又說，自己當年在「民主歌聲獻中華」捐出100元，指當時對他來說已經很多錢。

市民：打壓不會阻止人心 封維園不必要

【16:30】身穿黑衣的林先生專程由離島到維園，他指，支聯會集會已不獲批，泛民團體都呼籲市民自行悼念，不認為今日有安全風險，直言警方圍封維園「無謂」，「每個人嚟公園行下都可以㗎，唔一定『吹雞』先嚟，有咩危險呢？」他直言：「咁樣打壓唔會阻止到人心。」他指，國安法實施後，整個香港已改變，六四悼念活動及異見者被打壓，坦言會有無力感，但不會忘記六四歷史，「唔好畀嘢遺忘，要一代代薪火相傳。」

有身穿黑衣的周先生及黃小姐也特意由新界前來維園悼念六四。對於身穿黑衫及叫口號被指有機會違法，二人稱，無懼身穿黑衫，「黑衫好普通顏色，唔需要大驚小怪。」黃小姐指，六四集會已被禁止，認為警方圍封維園不必要。周先生指，「想親身睇吓有幾無聊，又唔係殺人，都要用幾千人去佈防。」

現場有市民笑言，現場警員數目多過附近途經維園市民，但不會因此感到驚慌，「都冇犯法！」有市民則支持警方行動，「好事，我哋出糧畀佢哋，等佢哋曬下都好，好過涼冷氣。」

▼警方在接近下午4時，於東隧、紅隧、西隧設置路障截查車輛▼

【16:00】警方在3條過海隧道設置路障，網上圖片所見，紅隧往港島方向多條線已設下路障截查車輛，而記者經由西隧前往港島時，亦見到警方設下路障。有消息指，警方在檢查有否違禁品。

保安局發出聲明，指警方已引用《公安條例》封鎖維園部份範圍，市民切勿進入維園參與未經批准集結。

警務處副處長（行動）蕭澤頤現身維園，並巡視四周。

【15:20】現場所見，有大量警車停在中央圖書館外，大批警員在維園內外巡邏，有逗留在維園的市民被截查。由於部份道路封閉，有保安員舉牌指示市民前往未封閉網球場的方向。

▼警方下午封鎖維園情況▼

+ 5 + 5 + 5

警稱如情況惡劣或擴大封鎖範圍

【14:30】港島總區總部高級警司（行動）廖珈奇批評，有人漠視警方反對，續宣傳、煽動他人參與未經批准集結，警方相信有人不理會警方反對，前往原定集會地點，警方為了保護他人權利自由、安全等因素，警有責任以積極措施，阻止他人作違法行為，故引用《公安條例》17（4）條作出封鎖措施，包括六個足球場、籃球場、中央草坪與足球場的通道。警方指，若有人強入進行封鎖範圍，警員可用適當武力和方法有關人士移除出有關範圍，強行進入者最高可處12個月監禁。封閉令由下午2時生效。

廖指，明白封鎖維園對一般市民大眾有影響，但衡量過公共安全和秩序等因素，封鎖維圍做法是最有效的方法，強調警方在如情況可行盡早解封維園，如情況惡劣則可能將封鎖範圍擴大，他又指，網上仍有宣傳稱要到維園集會，強調警方封鎖維園的目的，是防止違法情況發生，並強調是要將出現違法行為的可能性減至最低。

被問到在其他地方舉燭光是否違法，廖稱，在其他地方做任何活動，只要行為是和平、合法、有序，是沒有問題的。廖被追問在其他地區舉燭光是否違法，他強調如行為無違法成份，警方不會理會。

有記者提到，有警員去年在維園外維持秩序，協助市民進入維園。廖稱不認同有關說法，強調警方行動如時並進，經考慮情報才出現封鎖行動。

▼警方封鎖範圍▼

警展示公告 指參與者或違《公安條例》

【14:10】在場警員將六個維園足球場以鐵馬圍封，並展示警方公告，指若市民參與未經批准集結，將會違反《公安條例》。

早前消息指，警方將會動用最少7,000警力，以應付今日的情況，有可能引用《公安條例》封閉部份維園地方，以防止有人進行集會。

消息指，7,000警方當中約有一半會留守港島，特別是維園及中聯辦一帶。而另一半人手將於全港各區戒備，包括旺角朗豪坊、尖東海旁、沙田新城市廣場等。消息稱，警方會高調巡邏，並會以限聚令執法，防止人群聚集。

消息又指，如果六四當日有人在維園一帶穿黑衫黑褲、叫口號及點起燭光等，有機會被視為與被禁止的集會有關，警方可能先拍攝再跟進，甚至即場警告或拘捕。

▼港大學生會洗涮國殤之柱▼

▼重溫2011至2019年六四集會▼