六四32｜梁國雄稱與陳皓桓監獄禁食一日　冀市民8時一齊舉起燭光

撰文： 彭焯煒 最後更新日期： 2021-06-04 12:03

今日是六四事件32周年，支聯會原申請在維園舉行燭光集會，惟警方以疫情為由發出反對通知書，支聯會不再以組織名義呼籲市民到維園悼念。 正在獄中的社民連副主席梁國雄表示，今日將與黨友陳皓桓一同在石壁監獄禁食一日，悼念32年前6月4日為追求中國民主而犧牲的死難者，並向多年來仍然拒絕遺忘，堅持真相的天安門母親致以最深的敬意。

梁國雄指，自己於2000年5月31日在獄中為悼念六四，寫下新詩「縱令我手無燭光，難禁眾心悼國哀」，呼籲今晚8時，市民無論身在何處都一齊舉起手中、心中的燭光。

鄒幸彤《明報》撰文：是否要不戰而退，主動讓出維園這個戰場？

另外，今早被捕的支聯會副主席鄒幸彤在《明報》撰文，題為「燭光承載良知重量 港人執著說出真相」。她表示，如今政權千方百計想撲滅維園的燭光，反問「香港人是否要不戰而退，主動讓出維園這個戰場，讓六四真相再次流亡？」

鄒幸彤表示，「每退一步，所謂法律的紅線只會愈劃愈多，反抗不是送頭，而是為生命、為尊嚴而戰，反抗專政不可能沒有代價，但如果我們沒有人準備為自由而死，那我們所有人都會在暴政中滅亡」。她又提到，「行動不止是對政權的示威，更是對民主路上的蒙難者、先行者和獄中手足的交代。如果我們的戰友們出獄後，只看到一片死寂的香港、歌舞昇平的維園、麻木絕望的人民，該多麼難過？在獄中的李卓人，堅持以煙代燭，禁食悼六四；陳皓桓在法庭上，仍大叫六四悼念，七一發聲。我們在外面的，又怎能落在他們之後？唯有堅持下去，才不至讓他們的付出白白浪費。」她在文末說：「今晚8點，希望見到你的燭光。」