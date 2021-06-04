梁振英質疑法援署資助法輪功打官司　「有多少進了夏博義口袋？」

撰文： 陳綽嵐 最後更新日期： 2021-06-04 16:41

繼昨日出文狙擊法輪功後，全國政協副主席、前特首梁振英今日（4日）再在Facebook發文，質疑法輪功的律師費來源，引述報道指法輪功獲法援資助，代表律師是現任大律師公會主席夏博義及「Chow Hang Tung」，與支聯會副主席鄒幸彤英文名相同。 梁振英指，法輪功案件前後打了8年，要求法援署開誠布公，「法援資助的律師費一共多少？有多少進了夏博義和鄒幸彤的口袋？」 《香港01》正就事件向法援署查詢。

案件源於2013年，食環署根據《公眾衞生及市政條例》第104條，在全港26個法輪功宣傳據點沒收130幅橫額及484塊展板，並檢控2名法輪功學員。其後法輪功司法覆核，2018年在原訟庭勝訴，2019年上訴庭改判政府得直。今年5月，法輪功向終審法院申請上訴許可，被即場駁回。

梁振英指，案件經過初審、上訴和終審三個階段，打了8年，「法援資助的律師費一共多少？有多少進了夏博義和鄒幸彤的口袋？為什麼打了8年？當中有多少時間是法輪功在拖，藉此盡量延長他們繼續在政府土地上擺放展品的行為？#法援絕對要開誠布公。立法會議員有權有責質詢 #法援署，#審計處也要過問。」

梁振英質疑，國安法生效後，「法援署如果真的繼續資助法輪功打官司，有沒有考慮過法輪功這個組織違反國安法的本質？」