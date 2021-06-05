民建聯首屆「政道」課程開學　林鄭：選舉非從政唯一出路

撰文： 周皓宜 最後更新日期： 2021-06-05 11:21

民建聯舉辦首屆「政道」治政理念研習課程，吸引逾300人報名，最終超額錄取共70人。課程今（5日）舉行開學典禮，特首林鄭月娥及中聯辦副主任何靖擔任主禮嘉賓。 林鄭月娥致辭時表示，歡迎民建聯舉辦「政道」，強調選舉非從政唯一出路，要走入特區政府這「熱廚房」，才有機會發揮管治效能，為香港烹調出盛宴和佳餚。她又說，本屆政府是歷屆之中吸納最多政黨人才的一屆，當中以民建聯為首。

林鄭月娥表示，自2019年6月開始，香港經歷艱難、黑暗的日子，「黑暴」橫行，近乎恐怖主義活動出現，有反中亂港分子鼓吹港獨、自決、攬炒，製造議會亂象，意圖藉選舉奪權等，為政治體制帶來極大的安全風險，危害國家安全，幸她國家及時作出舉措，訂立《港區國安法》及完善選舉制度，落實愛國者治港，讓「一國兩制」重回正軌。

林鄭月娥指，完善選舉制度的其中一個目的，是為了切實提升特區治理效能，及後行政立法機關能重新建立理性互動、互相配合及制衡，同時市民對特區管治將有更高期望。

林鄭：本屆政府是歷屆之中吸納最多政黨人才 以民建聯為首

林鄭提到，提升治理效能的其中一個關鍵是人才，要施政暢順、達到以人為本，需要有大量有能力治港人才，因此非常欣賞及歡迎民建聯率先舉辦有關課程，為香港培育更多政治人才。她說，課程內容非常豐富，邀請多名不同背景且具有份量的嘉賓分享，期望學員未來在香港管治架構、行政立法機構發揮所長，貢獻社會。

林鄭續說，歡迎民建聯組「賢路」人才庫，為特區政府提供更多人才，相信計劃同樣會反應熱烈。她續指，選舉非從政唯一出路，要發揮管治效能，需要走入特區政府這「熱廚房」，才有機會為香港烹調出盛宴和佳餚。對於有報道指民建聯副秘書長葉傲冬，很大機會出任政制及內地事務局副局長，林鄭稱她不會確認有關傳聞。

記者現場所見，參與課程的學員包括：政務司司長政治助理蕭嘉怡、民政事務局政治助理張進樂、財經事務及庫務局政治助理葉俊廉、民建聯副主席陳學鋒、周浩鼎、青年民建聯主席施永泰、民建聯胡健民、招文亮、葉文斌、工聯會陳穎欣、新民黨陳家珮、香港專業人士協會會長陳建強等。