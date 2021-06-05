何俊仁還柙至今瘦了4公斤　每天要燙衣洗地頗感吃力

撰文： 陳綽嵐 最後更新日期： 2021-06-05 21:15

支聯會副主席、民主黨前主席何俊仁因10.1遊行入獄，屯門區議員朱順雅日前探訪何俊仁，並指何已由荔枝角收押所，調到新的院所服刑。 朱順雅指何俊仁看起來消瘦了不少，何透露，自5月18日還押至今，體重下降了大約4公斤。朱順雅指，何俊仁現時每天要到洗衣房「上班」，負責的工作包括摺疊及燙衣服，以及一早一晚各洗地的半小時，除了用力擦地令他感到頗為吃力外，其他工作算可應付，更向她強調「不太辛苦」，承諾會好好照顧自己，籲家人朋友不用擔心。

屯門區議員朱順雅。（資料圖片／梁銘康攝）

朱順雅指，何俊仁就告訴她們，過去兩天，他到新院所後，隨即要接受「迎新」訓練。「過界」後，已從單獨囚禁改調到「大棚」。同倉有20多名囚友，對他都很友善。探訪當日開始他要到洗衣房「上班」，負責的工作包括摺疊及燙衣服。

朱順雅續指，何透露現時每天要到洗衣房「上班」數小時，當中除了一早一晚各洗地的半小時，因要用力擦地，令他頗感吃力外，其他工作算可應付，強調自己「不太辛苦」。

朱順雅表示，認識「仁哥」20多年，「相信無論如何，洗地等工作對他而言，都不會是他所擅長的」。加上他年屆70歲，動過兩次大手術、近年曾患癌，雖已康復，但連續擦地半小時，也不是輕省的工作，聽後心亦難過。何俊仁再三強調說可應付工作，並承諾會好好照顧自己，不會要家人及關心他的朋友擔心。

朱觀察到何俊仁身形消瘦了不少，何俊仁表示還柙以來瘦了4公斤，朱順雅勸他要盡量適應膳食，不要捱餓，何着她們勿為這些擔心，他會令自己適應過來。

何俊仁指，收到很多好朋友的信件，非常感謝大家記掛在牆內的他，希望先通過我答謝各方好友的問候。當穩定下來之後，如有足夠信紙、郵票，會盡量給大家回信。