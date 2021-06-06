田北辰：繁體字地位無可取代　倡文憑試設普通話口試

撰文： 周禮希 最後更新日期： 2021-06-06 17:10

國家教育部近日發表報告，在研究本港「兩文三語」現狀後，建議香港將普通話融入考評，並明確簡體字法律地位等。曾任語文教育及研究常務委員會主席的實政圓桌立法會議員田北辰認為，本港推動普通話成效有限，建議在中學文憑試加入普通話口試。 田北辰強調繁體字的地位無可取代，但認為學生認識簡體字對將來發展有幫助。

實政圓桌立法會議員田北辰曾任語常會主席。（資料圖片 / 龔嘉盛攝）

田北辰曾任語常會主席， 並在任內推動「普教中」。他接受電視節目訪問時指，認為本港推動普通話多年成效十分有限，其中一個原因是不用考公開試。

田北辰認為，若不考試就不會有人讀普通話，因社會本身沒有此語境，所以他亦開始思考在中學文憑試的中文科，撥出一定百分比用作考核普通話，認為可定下時間表，例如在數年後撥出試題的百分之十。

田北辰信繁體字有助了解字型 不能被簡體字取代

至於報告建議明確簡體字法律地位，田北辰認為，普通話及簡體字已在本港有法律地位，他亦認為繁體字不可取代。他解釋指，繁體字可以令學生了解中文字型寫法的原因，認為以繁體字解釋容易很多，會令學生中文根基更好。

田北辰強調，香港一定要保留繁體字，不可能以簡體字取代繁體字，但同時需要認識簡體字。他建議以繁體字為學習基礎，同時讓學生認識相應的簡體字，但不需考核。