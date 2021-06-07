林鄭指本港正發展成全球藝術品交易中心　強調藝術家享有表達自由

撰文： 羅家晴 最後更新日期： 2021-06-07 23:25

特首林鄭月娥今（7日）與民政事務局局長徐英偉及商務及經濟發展局副局長陳百里，出席由巴塞爾藝術展舉辦的網上研討會，在會上介紹香港作為國際藝術文化樞紐的多項競爭優勢。 林鄭表示，香港一直是東西國際藝術文化交流的樞紐，已經與20個國家在文化合作方面簽訂合作備忘錄，共同推廣文化活動，合作範圍包括人員交流、教育、培訓、研究和業務配對等。她又指，康樂及文化事務署亦與世界知名博物館，如大英博物館、意大利烏菲茲美術館簽訂合作備忘錄，加強文化交流和合作。

預計今年年底開幕的M+博物館和明年年中開幕的香港故宮文化博物館，林鄭指，連同經翻新和擴建的香港藝術館，將成為維港旁的文化新地標。（資料圖片）

林鄭在會上稱，香港正迅速發展成為全球主要藝術品交易中心，其競爭優勢包括低稅率和簡單稅制，並不會向藝術品徵收關稅、增值稅或遺產稅、市民和藝術家享有表達自由和健全的保護知識產權制度，以及可為收藏家提供全面的私人財富管理服務。林鄭強調，香港博物館的專業水平和熱情獲不少收藏家和藝術家的認同，加上香港擁有豐富的私人收藏，眾多收藏家都是香港公共博物館的支持者。

指商用物業市場租金受疫情影響下跌 屬知名藝術家在港擴張時機

預計今年年底開幕的M+博物館和明年年中開幕的香港故宮文化博物館，林鄭指，連同經翻新和擴建的香港藝術館，將成為維港旁的文化新地標，其他場地如大館、元創方等，加上近年私人發展商在其物業引入藝術元素，讓市民現時可在香港各處體驗豐富的藝術和文化活動。

林鄭表示，香港在藝術及文化發展方面優勢突出，前景美好，加上近期商用物業市場租金受疫情影響有所下跌，相信現時是國際藝術畫廊和世界知名藝術家在香港擴張發展的最佳時機。