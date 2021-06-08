報道稱美大學出百元報酬誘科大生遊行　林鄭：證外國勢力在港活躍

撰文： 彭焯煒 最後更新日期： 2021-06-08 13:15

內地微信公眾號日前刊登調查報道，指有多所美國大學於2017年進行一項「社會實驗」，邀請約一千名科大學生以參與「科學任務」為名，獲得350元報酬，誘使參與七一遊行，被質疑此舉是資助學生參加遊行，是「西方干涉香港事務」的行為。 特首林鄭月娥今早（8日）出席行政會議前被問及有關事件，她回應指，從2019年下半年起發生的社會事件至《港區國安法》實施前，外國勢力毫無疑問在港十分活躍，認為任何在位者都要對此保持敏感。她強調若事件屬實，會敦促大學管理層注意事件，慎防學生被偏見所灌輸而參與違法活動。

內地「補壹刀」微信公眾號日前報道指，《美國經濟評論》最新一期刊登由芝加哥大學、加州大學栢克萊分校、慕尼黑大學、哈佛大學及香港科技大學五名學者合撰的論文，內容提及2017年進行的一項「社會實驗」，邀請約一千名科大學生當「白老鼠」，以參與「科學任務」為名，獲得350元報酬，誘使參與七一遊行，以研究他們持續參與遊行示威活動的行為，被質疑此舉是資助學生參加遊行，是「西方干涉香港事務，煽動暴力顛覆『顏色革命』」的行為。

林鄭回應時表示，自己沒有實際資料在手，但相信有關事件證明外國勢力在香港十分活躍，一些西方國家有不可告人的動機，可能為了削弱中國政府勢力，或對中國有意識形態上的偏見。

她又指，這些外國勢力甚至有滲透不同組織，包括大學，認為所有在位者都要注意。若事件屬實，她會敦促大學管理層要極度小心，慎防學生被偏見所灌輸而參與違法活動。