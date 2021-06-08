中大亞太研究所：港青學好普通話　有利與港漂及全球外國人競爭

撰文： 鄭寶生 最後更新日期： 2021-06-08 23:10

教育部在首次發布的《粵港澳大灣區語言狀況報告（2021）》中，建議香港在法律上明確普通話的地位，並將普通話教育適度融入考評體系。 在十四五規劃及大灣區政策推動之下，香港青年北上尋找發展機會，然而普通話「很普通」亦可能是一項障礙。香港中文大學香港亞太研究所在《01開講》撰文，指內地現時有兩大普通話能力測試，可讓港青取得證明，有利北上發展。

港青要到大灣區發展，普通話溝通能力必不可少。（粵港澳大灣區網頁）

中大香港亞太研究所文章表示，內地人對香港人的普通話留下負面印象，認為口音太重難以聽懂。文章說，內地不少工作都會要求普通話達到一定能力，對港青來說，學好普通話會有更大競爭優勢。

PSC與HSK 為兩類不同人士而設

文章介紹兩大最為人熟知的普通話資格證明，分別是國家普通話水平測試（PSC）以及漢語水平考試（HSK）。PSC是為以漢語方言為母語的人士而設，而HSK則為非法漢方言為母語人士而設，各有不同的考核制度。如港青要考PSC，文章介紹三種備試方法，考獲指定等級後，方能應徵相應工作。

中大香港亞太研究所說，無論放眼大灣區或留港發展，說好普通話是必不可少的技能，不僅有利於和南下的「港漂」、「大灣漂」競爭，更是和全球瞄準大中華經濟圈的外國人競爭。

香港中文大學香港亞太研究所全文連結：青進大灣區 靠「港普」難靠譜