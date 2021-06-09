立會否決增土地供應議案　商界因閒置稅投反對：不能病急亂投醫

撰文： 吳倬安 最後更新日期： 2021-06-09 20:16

立法會今天（9日）召開大會，工聯會黃國健提出「全方位增加土地供應」議案，包括要求政府盡快推展中部水域人工島工程、發展生態價值較低的郊野公園邊陲用地作興建房屋用途、開徵土地閒置稅等八項實體建議，由於議員未能就開徵土地閒置稅等議題立場達成共識，議案在經民聯、自由黨等商界議員投反對票或棄權票的情況下被否決。 工聯會麥美娟認為，土地不是商品而是人民必需品，政府不能放任囤地行為，認為不規範有關行為等同鼓勵囤地，又指若黃國健在原議案不加入閒置稅建議，議案相信能一致通過，但強調這是原則問題，政府不能迴避土地閒置和囤地問題。提出修正案刪去閒置稅的經民聯盧偉國指，政府不能「病急亂投醫」，不同意開徵閒置稅。

黃國健指，政府應在短、中、長期全方位開發土地，指工聯會支持填海造地和發展郊野公園邊陲地帶建公屋，認為現有技術下，有關工程可滿足環保要求。（鄭子峰攝）

黃國健指工聯會撐發展郊野公園邊陲

黃國健發言指，政府應在短、中、長期全方位開發土地，指工聯會支持填海造地和發展郊野公園邊陲地帶興建公屋，認為現有技術下，有關工程可滿足環保要求，只要規劃得宜，不會影響市民生活和環境質素。他以新加坡為例，當地的自然保育、公園及水庫用地比例只佔全國13%，但從未聽過新加坡生活和環境質素落後，認為開徵土地閒置稅可避免土地待價而沽。對於有議員指空置稅執行上有困難、只是擺姿態，黃國健認為，即使執行有困難，也不能提也不提。

謝偉銓指閒置稅治標不治本

建測規園界議員謝偉銓認為，只要供應足夠就不會有土地閒置問題，認為土地閒置稅只是治標不治本，他提修訂在原議案刪去「土地閒置稅」，促請政府積極引用《收回土地條例》，收回土地以興建公營房屋，並積極扮演「促進者」角色，便利及加快私營房屋發展，檢討《環境影響評估條例》，簡化及加快環境影響評估程序。

建測規園界議員謝偉銓認為，只要供應足夠就不會有土地閒置問題，認為土地閒置稅只是治標不治本。（鄭子峰攝）

盧偉國表示，認同原議案的方向，強調經民聯支持發展郊野公園邊陲地帶，加快發展綠化帶、邊境地帶和開放沙頭角禁區，認為在全方面增加土地供應同時，要避免「病急亂投醫」，不同意增加閒置稅項。

議案亦提到促政府研究將大型設施（如粉嶺高爾夫球場及葵涌貨櫃碼頭）搬遷，以騰出大量土地用作建屋及發展之用，自由黨批發及零售界議員邵家輝不認同有關建議，認為不應把高球場用作發展，反問是否日後要清拆禮賓府發展。他又認為，一日不輸入外勞，樓價也不會降低。

麥美娟認為，土地不是商品而是人民必需品，政府不能放任囤地行為，認為不規範有關行為等同鼓勵囤地。（鄭子峰攝）

麥美娟批邵家輝外勞論「哽耳」

麥美娟聞言批評邵家輝言論「哽耳」，指土地供應不足才是樓價高的根源，反問為何邵家輝還要提出增加貧富懸殊的建議。麥美娟認為，土地不是商品而是人民必需品，政府不能放任囤地行為，認為不規範有關行為等同鼓勵囤地，又指若黃國健在原議案不加入閒置稅建議，議案相信能一致通過，但強調這是原則問題，政府不能迴避土地閒置和囤地問題。

葉劉反對清拆粉嶺高球場 指鼓勵仇商仇富

新民黨主席、行會成員葉劉淑儀表明不會投票，她表明自己是香港高球會的會員，不過不會再到球場打高球，強調非常反對犧牲粉嶺高球場的舊球場作建屋之用，並譴責一些要求清拆高球場的人，包括本土研究社，又指本研社要求清拆高球場同時，近期卻要求保育英軍設施。她反駁指，高球場的舊球場在1911年建成，正正是一名前英軍擔任工程師和建築師。葉劉淑儀又批評，當年土地供應專責小組「犧牲」高球場，形容當時政府猶如向民主黨前主席胡志偉、朱凱廸等人叩頭，鼓勵仇富、仇商情緒，譴責政府「邊個惡就向邊個叩頭」的做法。

葉劉淑儀批評，當年土地供應專責小組「犧牲」高球場，形容當時政府猶如向民主黨前主席胡志偉、朱凱廸等人叩頭，鼓勵仇富、仇商情緒。（鄭子峰攝）

黃偉綸：專責小組未建議選項 政府仍可考慮

發展局局長黃偉綸發言指，香港土地資源緊絀是不爭事實，行政長官在上任後明確指出房屋並不是簡單的商品，適切的居所是市民對政府應有的期望，增加土地及房屋供應亦是政府施政的重中之重，又指土地供應專責小組進行大量具質素的公眾參與工作，最終確立八個需優先處理的選項，包括發展棕地、推動新發展區及進行中部水域人工島研究等等，另外九項未獲社會普遍支持，包括發展郊野公園邊陲地帶及重置葵青貨櫃碼頭等。就這些未被建議作優先處理的選項而言，小組認為長遠來說，政府仍然可以按實際情況，在未來考慮是否有需要進一步研究這些選項的可行性及利弊。

四項修正案及黃國健原議案均被否決。其中黃國健的原議案，在地方直選以12票贊成、1票反對和4票棄權獲通過，功能團體則以7票贊成、6票反對、11票棄權被否決，石禮謙、林健鋒等6名功能界別議員投反對票，地區直選的經民聯梁美芬投棄權，自由黨4名議員、新民黨兩議員及田北辰投棄權。