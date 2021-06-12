直播｜駱惠寧：叫囂「結束一黨專政」者是香港繁榮穩定真正大敵

撰文： 周皓宜 最後更新日期： 2021-06-12 10:48

今年是中國共產黨成立100周年，4個中央駐港機構今日（12日）在港舉辦「中國共產黨與一國兩制」主題論壇，即中聯辦、駐港國安公署、外交部駐港公署及解放軍駐港部隊，預料特首林鄭月娥、中聯辦主任駱惠寧等人將發表主題演講，《香港01》將全程直播。

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駱：沒有誰比中共更懂得香港價值

【10:11】中聯辦主任駱惠寧發言時表示，百年前的中國山河破碎，現在中國已強起來、富起來，實現了翻天覆地的轉變。他引述國家主席習近平指，中國共產黨的一百年是創造輝煌的一百年。他指，作出「一國兩制」決定需要勇氣，到今天仍可發問：「世界上有哪個政黨，可以容許一個國家、兩種制度」，形容是「寫出了光彩奪目的中國方案」。

他又說，很想問那些西方媒體回歸時稱「香港已死」，如何看香港連年被評為最自由經濟體。他批評2019年修例風波嚴重挑戰「一國兩制」底線，中央粉碎了顏色革命的圖謀，如沒有一系列撥亂反正措施，香港如何從攬炒走出，實現由亂轉治的重要轉折。

駱惠寧指，沒有誰比中國共產黨更深切懂得香港價值，更堅守「一國兩制」初心。他強調，中國共產黨是憲法規定的中國特色社會主義領導者，叫囂「結束一黨專政」、否定黨對「一國兩制」事業領導的人，是毀壞「一國兩制」制度根基，是香港繁榮穩定的真正大敵。

他又指，若有地方「跑偏了要更正」、「過時了要更新」，強調香港命運與祖國緊密相連。