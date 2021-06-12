外交部駐港公署批美駐港澳總領事：信口雌黃唱衰香港

撰文： 文維廣 最後更新日期： 2021-06-12 08:30

外交部駐港公署聲明反擊美國駐港官員接受個別媒體採訪發表涉港謬論，信口雌黃、顛倒黑白，公然污蔑香港國安法，唱衰香港發展前景，嚴重背離領事官員身份和職責，對此表示強烈譴責和堅決反對。

美國駐港澳總領事史墨客 (Hanscom Smith)周五接受路透社訪問時表示，港區國安法的實施營造了一種脅迫氣氛，威脅香港的自由及作為國際商業中心的地位。

在外交部駐港公署凌晨發表的聲明中，發言人表示香港國安法撥亂反正、正本清源，填補了香港維護國家安全漏洞，結束了「港獨」猖狂，扭轉了「黑暴」亂局，香港迎來由亂轉治的重大轉折，開啟由治及興的嶄新篇章。发言人表示，香港國安法實施近一年來，香港社會重回安定、走上正軌，國際資金持續湧入，外國在港企業對香港更有信心。香港美國商會的一項調查顯示，77%的受訪者認為香港的生活品質良好，55%認為香港商業環境優異，國際貨幣基金組織剛剛发表的報告再次肯定香港國際金融中心的地位，對香港发展前景投下信任票。美有關官員無視事實、憑空捏造，惡意唱衰香港发展前景，就是睜著眼睛說瞎話，見不得香港好、見不得中國好！

重申外國駐港領事機構必須尊重、遵守香港國安法以及包括《維也納領事關係公約》在內的國際法和國際關係基本準則，不得打著「言論自由」的幌子干涉中國內政和香港事務，不得從事任何危害中國國家安全、破壞香港繁榮穩定的行為和活動。