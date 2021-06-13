民主黨促改革巴士專營權制度　倡設票價穩定基金、研公有私營

撰文： 羅家晴 最後更新日期： 2021-06-13 15:30

政府將在本月18日的立法會交通事務委員會會議上，就城巴、新巴、龍運巴士的專營權展開討論及公眾諮詢，民主黨今（13日）召開記者會，促全面檢討巴士專營權制度。 民主黨指，隨港島區鐵路服務加強，新巴、城巴面對激烈競爭及嚴重虧損，即使加價亦無法達至收支平衡，該黨促改革專營權模式，如探討「公有私營」的可行性。民主黨主席、南區區議會主席羅健熙認為，若政府仍以原有專營權模式處理，只屬「舊酒舊瓶」，更有機會重蹈中巴結業的覆轍。

民主黨南區區議員嚴駿豪（左）指，現時巴士公司沒明確的加價方程式，建議政府訂立票價調整機制，同時設立票價穩定基金，將巴士公司部分盈餘撥入基金用作長遠補貼。（羅家晴攝）

民主黨南區區議員嚴駿豪指，現時巴士公司並無明確的加價方程式，建議政府訂立票價調整機制，同時設立票價穩定基金，將巴士公司部分盈餘撥入基金用作長遠補貼。至於有關方程式建議，嚴駿豪認為要視乎市民的承受能力，暫未有實質建議，希望先引起公眾更多討論。

民主黨主席、南區區議會主席羅健熙認為，若政府仍以原有專營權模式處理，只屬「舊酒舊瓶」，更有機會重蹈中巴結業的覆轍。（羅家晴攝）

促檢討新巴城巴專營權

民主黨又指，新巴城巴的專營權將在2023年屆滿，認為政府應全面檢討，考慮是否應繼續外判巴士專營權，該黨提議可探討「公有私營」的可行性，或資助部分虧損但符合社會利益的路線，如醫院線等。

中西區區議會主席鄭麗琼表示，疫情期間學校停課及不少公司實施留家工作的安排，其中巴士路線12號即改於晚上8時停駛，惟巴士公司落實新措後才通知區議員，該黨希望部門及巴士公司在規劃階段先與地區聯繫，減少不必要的磨擦和糾紛。