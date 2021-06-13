「本土青年意志」展覽　軍裝警到場調查　稱市民投訴展出煽動字句

撰文： 吳倬安 最後更新日期： 2021-06-13 19:17

新成立的學生組織「本土青年意志」在深水埗舉辦義賣活動，售賣與反修例事件有關的照片、藝術作品等，食環署日前到場巡查、拍攝所有物品，並質疑該組織涉嫌無牌經營公眾娛樂場所 「本土青年意志」今日（13日）在Facebook表示，警方下午派軍裝警員到場調查，稱接到市民報案指活動場地展岀煽動字句，涉嫌違法，警員向活動負責人羅子維詢問，未知警方會否採取進一步行動。 《香港01》正向警方查詢事件。

上周被指違娛樂場所條例

展覽在本月9號至21號於深水埗大南街Parallel Space舉行，活動展出多張反修例事件的照片、錄音、報道等，並售賣與事件有關的物品，如照片、布幡等。活動稱屬私人性質，參加者需網上預約。「本土青年意志」在Facebook譴責警方及有關人士，質疑「透過製造白色恐怖施加壓力」。

「本土青年意志」上周五（10日）在Facebook表示，食環署人員突然到場，拍攝在場所有物品，並進行查問。組織指，負責人羅子維被指懷疑無牌經營公眾娛樂場所，現正錄取警戒口供，或有機會被控告。

食環署當時回覆查詢時指，近日接獲投訴後，到相關處所進行調查，並向涉嫌違反《公眾娛樂場所條例》的人士展開執法程序。