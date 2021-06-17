直播｜李家超：《蘋果》數十篇文危害國家安全　凍結近1800萬資產

撰文： 彭焯煒 羅家晴 吳倬安 最後更新日期： 2021-06-17 12:32

警方國安處今晨（17日）拘捕5名壹傳媒集團董事，指他們涉嫌違反《國安法》第29條「串謀勾結外國或境外勢力危害國家安全罪」，涉嫌刊登數十篇呼籲外國制裁香港及中國的文章。被捕者包括壹傳媒集團行政總裁張劍虹、營運總裁周達權、《蘋果日報》總編輯羅偉光、副社長陳沛敏及執行總編輯張志偉。 保安局局長李家超今午12時15分在政府總部見記者，料回應有關拘捕行動，《香港01》將提供直播。 李家超表示，《蘋果日報》有數十篇文章呼籲外國制裁及對中國採取敵對行動，並有網上報道危害國家安全。他指出，所拘捕5人涉及3間公司，在營運方面擔任重要角色，警方在搜證期間將檢走證物，當中不論是否新聞資料，並會凍結與罪行相關財產，約涉及1800萬元資產。

李家超強調，警方將積極調查案件，不論在集團內外，若有人涉及參與教唆或資助相關罪行，警方必定追究到底。他又強調，今次行動與一般新聞工作無關，只是針對有人利用新聞工作做工具及保護傘作掩護。

被問到涉案的40篇文章，是引述式報道抑或社評，李家超指調查仍在積極進行中，會跟律政司討論有關證據，現時不會披露，但強調有證據顯示被捕者有串謀勾結外國勢力的計劃。

▼警方國安處拘捕5名壹傳媒高層▼

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凍結《蘋果》等3間公司資產共1800萬元

警方國安處高級警司李桂華表示，早上聯同警方刑事部及機動部隊500多人，搜查《蘋果日報》廠房及多處地方，拘捕5名男女，他們涉嫌串謀其他人呼籲外國或組織對中國及香港特區政府實施制裁。

李桂華指，國安處調查發現2019年至今，《蘋果日報》實體報紙及網上，有數十篇文章涉嫌呼籲外國及其他組織制裁中國及特區政府。被捕人士包括蘋果日報公司董事、東主、出版人及編輯等，警方行動繼續，不排除或有更多人被捕。

警方又指，按保安局局長命令凍結《蘋果日報》等3間公司，共1800萬元資產。