搜壹傳媒｜10人被控勾結外國勢力　最高囚終身　黎智英周庭均涉案

撰文： 彭焯煒 最後更新日期： 2021-06-17 12:02

警方國安處今晨（17日）拘捕5名壹傳媒集團董事，指他們涉嫌違反《港區國安法》第29條「串謀勾結外國或境外勢力危害國家安全罪」。5人包括壹傳媒集團行政總裁張劍虹、營運總裁周達權、《蘋果日報》總編輯羅偉光、副社長陳沛敏及執行總編輯張志偉。 根據《港區國安法》第29條，若觸犯「串謀勾結外國或境外勢力危害國家安全罪」，將被處3年以上10年以下有期徒刑；罪行重大的，處無期徒刑或10年以上有期徒刑。在國安法去年實施後，計及今早被捕的5人，共10人被控相關罪行，包括壹傳媒集團創辦人黎智英、前香港眾志成員周庭。

▼周庭上周因包圍警總案刑滿出獄▼

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「12港人案」李宇軒亦被控

警方國家安全處去年8月10日進行近15小時的大搜捕，拘捕包括黎智英、黎智英兩子、4名壹傳媒集團高層、周庭等在內10名男女。他們涉及的罪名分別是《港區國安法》第29條「勾結外國或者境外勢力危害國家安全」、「煽動」及「串謀欺詐」。

其中，黎智英、黎智英次子黎耀恩、今早再被捕的壹傳媒集團總裁及財務總裁周達權、周庭、民間組織「香港故事」成員李宇軒及前學民思潮成員李宗澤，均被控「勾結外國或者境外勢力危害國家安全」。除了黎智英及李宇軒外，各人均獲准保釋候訊。

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周庭上周六（12日）因包圍警總案刑滿出獄，目前仍涉及一宗「勾結外國或者境外勢力」案件，暫准保釋候查。她出獄當日未作公開發言，之後在社交平台指「痛苦的半年零二十天，終於完結了」，目前需好好休息。

▼警方國安處拘捕5名壹傳媒高層▼

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凍結《蘋果》等3間公司資產共1800萬元

警方國安處高級警司李桂華表示，早上聯同警方刑事部及機動部隊500多人，搜查《蘋果日報》廠房及多處地方，拘捕5名男女，他們涉嫌串謀其他人呼籲外國或組織對中國及香港特區政府實施制裁。

李桂華指，國安處調查發現2019年至今，《蘋果日報》實體報紙及網上，有數十篇文章涉嫌呼籲外國及其他組織制裁中國及特區政府。被捕人士包括蘋果日報公司董事、東主、出版人及編輯等，警方行動繼續，不排除或有更多人被捕。

警方又指，按保安局局長命令凍結《蘋果日報》等3間公司，共1800萬元資產。