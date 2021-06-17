搜壹傳媒｜中聯辦：新聞自由非違法行為「擋箭牌」　支持警方執法

撰文： 彭焯煒 最後更新日期： 2021-06-17 13:49

警方國安處今晨（17日）拘捕5名壹傳媒集團董事，指他們涉嫌違反《港區國安法》第29條「串謀勾結外國或境外勢力危害國家安全罪」。5人包括壹傳媒集團行政總裁張劍虹、營運總裁周達權、《蘋果日報》總編輯羅偉光、副社長陳沛敏及執行總編輯張志偉。 中聯辦發聲明表示，堅定支持特區政府和警方嚴格執法的正義之舉，及一切為維護國家安全和香港繁榮穩定所作出的努力。中聯辦強調，新聞自由不是違法行為的「擋箭牌」，任何人不論職業身份和背景，及其背後有何勢力支持，若違反了《港區國安法》及有關法律，都會受到法律嚴厲制裁。

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任何權利自由非無邊界 法律面前人人平等

中聯辦聲明強調，《基本法》保障香港居民享有言論、新聞、出版的自由，但指任何權利自由都並非無邊界，不能突破國家安全的底線，亦是有關國際公約的明文規定和各國法律實踐的通例。

聲明又指，香港是法治社會，法律面前人人平等，包括傳媒機構在內概莫能外，新聞自由不是違法行為的「擋箭牌」，任何人不論職業身份和背景，及其背後有何勢力支持，若違反了《港區國安法》及有關法律，都會受到法律嚴厲制裁。