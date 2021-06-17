聯會調查：六成人開工不足或失業 　逾半稱無疫苗假期

撰文： 吳倬安 最後更新日期： 2021-06-17 16:48

政府今天（17日）公布5月失業率，回落至6%，低於預朝。工聯會本月7日至16日透過問卷訪問540名香港市民，結果顯示，近四成受訪者稱本月開工不足，逾兩成受訪者更表明「失業／完全無工開」。125名失業受訪者中，34%受訪者長達一年或以上無工開，有3成受訪者失業4個月至1年。 問及疫苗假期推行情況，五成三人受訪者稱其工作機構無提供疫苗假期。工聯會立法會議員陸頌雄認為，政府應以第599章《預防及控制疾病條例》作法律框架，要求企業向僱員提供法定疫苗假期。

工聯會於本月7日至16日透過問卷訪問540名香港市民。調查結果顯示，近四成受訪者稱本月開工不足，逾兩成受訪者更表明「失業/完全無工開」。（吳倬安攝）

工聯會倡引599章「谷針」

調查結果顯示，本身有工作的受訪者中，只有四成多從事「全職受薪工作」，其餘為自僱人士、從事網約工、自由工作等。此外，有近四成受訪者表示本月開工不足，逾兩成受訪者「失業/完全無工開」。125名失業受訪者中，34%受訪者長達一年或以上無工開，有3成受訪者失業4個月至1年。

政府早前開設多個臨時職位予失業人士申請，有五成一受訪者表示沒有申請政府的臨時職位，有兩成半受訪者更表示無聽過政府開設臨時職位。

五成三受訪者亦表示，其工作機構無提供疫苗假期，有一成多受訪者指享有「一針半天」疫苗假期，「一針一天」、「一針兩天」則分別佔26%和6%。

勞僱會勞方代表、工聯會鄧家彪表示，議會和社會對推出失業援助金已有廣泛共識，惟政府一直拒推，對政府感失望，甚至認為政府「離地」。他估評，五月失業率會輕微減低，希望政府不會因失業率下降，對失業問題置之不理。

陸頌雄認為，政府應以第599章《預防及控制疾病條例》作法律框架，要求企業向僱員提供法定疫苗假期，他認為恢復本港經濟發展，接種疫苗是關鍵，若香港經濟得以恢復，最大得益者是商界，因此商界有責任承擔鼓勵員工接種疫苗責任。

陸頌雄指，曾就有關建議提供予特首林鄭月娥、政務司司長張建宗及食物及衞生局，惟政府對建議不置可否。他又指，除了引用599章外，亦可提供疫苗假期的企業提供優惠，帶動社會接種疫苗的氣氛，認明政府「唔係淨係得把口講」。