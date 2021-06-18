$5000消費券｜申請方法曝光　廣東及福建計劃、工作假期人士有份

撰文： 鄭寶生 最後更新日期： 2021-06-18 17:17

政府公布5,000元電子消費券詳情，凡6月18日或之前年滿18歲、在港居住的香港永久性居民及新來港人士均可申請，不包括外傭、來港工作外地人士及留學生。 在港居住條件為今日起倒數兩年之內，需要長時間在港居住，而參與廣東計劃、福建計劃、境外留學港生、工作假期參加者、在外留醫港人，以及港府或其他機構外派人員和家人，只要符合年滿18歲規定，均可豁免居港年限。 在囚人士亦可通過懲教署申請，可以讓自己或家人使用。

7月4日起登記 可網上或書面申請

是次消費券登記日期為7月4日至8月14日，市民可以電子及書面登記。政府將會提供中央平台供市民電子登記，網站為www.consumptionvoucher.gov.hk，而書面登記方面，則可從網頁下載表格，或到郵局、公屋屋邨辦事處、民政總署各區諮詢服務中心、社福署各區福利辦事處及五間銀行的指定分行索取表格。

市民如在7月17日前以電子登記，最快可以8月1日收到第一期款項。

今次政府選用4間電子支付營辦商，包括八達通（Octopus）、拍住賞（Tap & Go）、支付寶香港（AlipayHK）和WeChat Pay Hong Kong。

八達通分三期收取 其餘方法分兩期

如市民選擇以八達通登記，將會分三期發放，首期2000元、第二期2,000元，第三期則為1,000元。市民需要用盡首兩期共4,000元，才可以提取第三期。

如市民使用八達通需要拍卡領取消費券，可到設於港鐵站、輕鐵站、指定碼頭及公共交通交匯處的公共交通補貼領取站拍卡，亦可以到7-Eleven、OK便利店和惠康超市領取，亦能在八達通服務站拍卡。市民亦可以以八達通手機App領取。

至於拍住賞（Tap & Go）、支付寶香港（AlipayHK）和WeChat Pay Hong Kong，就可以分兩期發放，第一期2,000元，第二期3,000元。消費券會透過手機App接存入帳戶。

集中本地實體及網上消費 不能交稅和水電煤

今次消費券並不識用於稅款、罰款、隧道費等政府收費，亦不能用於支付公共服務即水、電、煤氣費用。不能用於公共機構例如醫管局、房委會、房協等。不能用於教育開支例如中小學、大學費用。不能用來購買金融產品如保險，亦不能用於捐款。不能用於對個人（P2P）支付，亦不能兌換現金。

購物方面，消費券可用於本地交通、零售、餐飲、服務業及本地網上消費，不能用於直接向非本地商戶購物，包括在非本地網購平台購物。

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