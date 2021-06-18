電子消費券｜無涵蓋已移民港人　李慧琼：與過去派錢做法一樣

撰文： 彭焯煒 最後更新日期： 2021-06-18 18:23

政府今日（18日）公布5,000元電子消費券詳情，凡6月18日或之前年滿18歲、在港居住的香港永久性居民及新來港人士均可申請，不包括外傭、來港工作外地人士及留學生。 民建聯主席李慧琼表示，對陳茂波接納該黨意見縮短消費券分期表示歡迎，相信可合理地刺激本地消費。她認為政府要加緊測試電子支付系統的承載量，因計劃開始首幾天必定會十分踴躍，故政府必須小心安排，避免出現系統擠塞及癱瘓。 自由黨批發及零售界議員邵家輝表示，相信消費券可振興疲弱的零售業，對經濟復甦有很大幫助，期望疫情受控後，可令本港經濟再次起飛。

邵家輝表示，相信消費券可振興疲弱的零售業。（彭焯煒攝）

李慧琼促加快行政程序 並加強宣傳分期領取安排

李慧琼指出，政府有必要加快處理書面申請消費者的行政程序，以方便長者領取。另外政府亦應加強宣傳，包括製作懶人包等，特別是有關八達通領取的分期安排，並要廣泛宣傳消費券的適用範圍，以免市民產生混亂。

被問到「廣東計劃」或「福建計劃」等在外港人可如何領取及使用消費券，李慧琼稱據她了解，有關港人除了可親身回港使用外，亦可選擇網購商品。至於計劃並無涵蓋已移民港人，李慧琼認為政府過去的派錢計劃做法都一樣，相信是回應了社會訴求。

至於若使用八達通領取消費券可用於交通上，李慧琼認為是技術問題所致，因為普遍市民都會使用八達通乘搭交通工具，故難以再作分辨。

前保安局局長、新民黨主席葉劉淑儀指，已移民的香港永久性居民雖然或者未入籍當地，但卻不符合通常居住在港的要求，故不符合資格領取電子消費券。（資料圖片／張浩維攝）

葉劉：已移民港人不符合通常居住在港要求

新民黨主席葉劉淑儀表示，若有香港永久性居民於外國留學或被派駐海外工作，仍屬通常居住在港，因為一個人可有兩個通常居住地，但已移民的香港永久性居民雖然或未入籍當地，但卻不符合通常居住在港的要求，故不符合資格領取電子消費券。

▼消費券領取詳情▼

民主黨憂電子支付商重設手續費 小商戶添壓力

民主黨經濟及工商事務發言人陳堡明認為，分2至3期派發5,000元，無法吸引市民進行額外消費，對推動香港經濟實際效果有限。他促請政府應正視市民訴求，將消費券加碼至1萬元。此外，陳堡明指電子支付發展受制於安裝費高昂等問題，擔心消費券過後重新收取手續費時，對小商戶無疑是一個巨大壓力，擔心或會出現一下子全部棄用的情況。

民主黨青年政策副發言人曾自鳴認為，該黨已倡議18歲以下的香港市民也可受惠，認為資助學童有必要，但政府卻在支援上忽略了此群組。

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