湯家驊：記者報道有意推廣外國制裁或違法　定罪須考慮周圍證供

撰文： 陳綽嵐 最後更新日期： 2021-06-19 18:29

警方國安處前日（17日）以涉嫌違反《港區國安法》串謀勾結外國或境外勢力危害國家安全罪，拘捕5名壹傳媒集團董事，包括壹傳媒集團行政總裁張劍虹、《蘋果日報》總編輯羅偉光等，並凍結該3間《蘋果日報》相關公司資產。 湯家驊今日（19日）出席香港政治及行政學院畢業典禮時指，記者報道事實並不會犯法，但若果背後意圖是推廣外國制裁就有機會違法，要證明背後意圖則需要過往行為及周圍證供，難以單靠一篇報道入罪。

如3間公司為蘋果持牌人 罪成或影響公司註冊

湯家驊指，《蘋果日報》的去留，視乎註冊者是否該三間公司，如果《蘋果日報》持牌人屬於其中一間公司，並檢控罪成，才有機會影響公司註冊，相信現時暫不影響《蘋果日報》的運作。此外，他指根據《公司法》若公司被刑事檢控，相關的法律責任由涉事的公司董事及決策者承擔，一般公司僱員沒有決策權力，因此進行新聞報道及相關行為時，並不會構成個人刑事行為。

湯家驊補充，現時警方未有披露更多資料，但相信除了被指違反國安法的報道外，亦有掌握其他資料，如電郵或書信來往，才會作出檢控，而非單憑一兩篇文章作決定。湯家驊強調，「暫時看不到《蘋果日報》繼續運作有甚麼危險，在《港區國安法》31條下，必須要定罪後，法官才有權力停止該公司運作或註冊或牌照，現時未定罪，談論《蘋果日報》是否會被取消報業資格，我覺得是不尊重我們的制度」。

創科局局長薛永恒出席香港政治及行政學院畢業典禮時指，「政治乃眾人之事，每個人都有自己的責任」（陳綽嵐攝）

創科局局長薛永恒出席香港政治及行政學院畢業典禮時指，「政治乃眾人之事，每個人都有自己的責任」，而香港應對國家發展帶來貢獻，經歷過去的社會運動，香港由亂向治，現時需要更多愛國愛港的政治人才，加入管治工作，而課程正好提供機會，予對政治有興趣的人，加深對政策的認識。