消費劵｜陳茂波：合謀套現或作法律追究　會否再派錢需審時度勢

撰文： 周禮希 最後更新日期： 2021-06-20 13:33

政府上周公布5000元電子消費劵申請詳情，對於消費劵有機會被「套現」，財政司司長陳茂波今日（20日）表示，使用其中三個電子平台的貨品退款，將退款至消費劵專用錢包，而八達通則會退回現金。他指市民退貨的情況無可避免，但指若出現特殊情況，不排除將相關商戶列入黑名單，如發現有人合謀套現消費券，不排除會按照法律作追究。 陳茂波又指，市民在首兩星期不論哪一天登記，都可第一時間收到消費劵，強調不必急於首日登記，但政府資訊科技總監辦公室已做過壓力測試，有信心可以應付流量，而登記有效的市民將會收到訊息確認。

6月18日，財政司司長陳茂波、政府資訊科技總監林偉喬、財政司司長辦公室財政預算案及稅務政策組主任王學玲，公布電子消費券詳情。（楊凱力攝）

陳茂波在無綫電視節目《講清講楚》指，計劃提供不同平台讓大家選擇，各平台背後技術不同，例如八達通不需要在4個月內花光首兩筆款項，花完後未發放的第三筆，計及最長7個月都可以，平均一日只花10多元左右，而且限期前未花完者，將收到提示；另外三個支付平台則設有消費劵錢包，更容易在5個月內花光。

被問為何不劃一各平台使用7個月期限，他指希望市民在期限內盡量消費，料對帶動經濟有一定作用，但亦有市民希望消費期長一點，故在八達通方面提供彈性。他又解釋，市民月中不少都會就政府的公共交通補貼計劃拍卡，屆時只要軟件發現首兩期消費劵已用光，即會發放餘下份額的消費劵，而且消費期中間有聖誕、新年等節日，他相信市民不會太難消費。

▼消費券領取詳情▼

冀提振經濟、推電子平台一箭雙雕

消費劵出台後，有市民批評機制過於複雜，陳茂波強調，在計劃公布之後，不同平台為了「爭客」都會提供一定優惠，屆時市民可以自行選擇，只要記住所選的平台如何使用即可。他又指，推出電子消費劵希望「一箭雙雕」，一方面由市民拉動經濟，同時推廣本港電子消費平台，指本港網上銷售活動雖然增加很多，但只佔整體的7%左右，但鄰近地區有20%，故他希望幫香港邁進一步。

至於日後會否繼續用電子平台發放消費劵，陳茂波指每次都要審時度勢，希望今次大家用得開心又順利，總結經驗供日後參考。

▼盡用5000元消費劵方法例子▼

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合謀套現將列黑名單 或有其他責任

對於如何確保消費劵不會被退貨套現，陳茂波指，不同商戶有自己的退貨做法，有一些商戶只可換貨，認為市民如果買了不適合的貨品要退貨，亦是無可厚非。至於會否有商戶與客戶合謀「套現」，他指知道相關平台日常有檢視這些「合謀」情況，如是者將列入黑名單，甚至有其他責任。

陳茂波強調，商戶決定退款還是換貨，由商戶自行決定，不希望加入太多關卡，令市民覺得使用消費劵不方便。