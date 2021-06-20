公民黨爆退黨潮　至少8區議員同日退出　余德寶：繼續服務街坊

撰文： 吳倬安 最後更新日期： 2021-06-20 19:38

政府計劃於7月安排區議員宣誓，消息指三類人士將跌入「DQ」範圍，包括曾參與民主派初選、曾借出議員辦事處作初選票站，以及簽署「墨落無悔」抗爭派立場聲明書的區議員，預計過百名區議員將因此被DQ。 以政黨名義簽署「抗爭聲明書」的公民黨，在宣誓前夕出現集體退黨潮，至少8名區議員宣布退黨，包括油尖旺區議會副主席余德寶、觀塘區議員王嘉盈、深水埗區議員劉家衡及李俊晞、葵青區議員張鈞翹等。

劉家衡：感謝公民黨栽

《香港01》今日下午報道，多名區議員將宣布退出公民黨。至晚上6時，多人在社交平台宣布退黨，其中深水埗區議員劉家衡稱，感謝公民黨栽培，感恩認識到很多志同道合的黨友，互相扶持、走過艱難的時刻，「本人絕不會忙記初心，繼續磊落做人，在艱難的歷史洪流當中，用良心面對香港人！也願各獄中的手足平安歸來。」



油尖旺區議會副主席余德寶亦宣布退黨，未有解釋原因，只說未來會繼續以區議員身份服務街坊。

葵青區議員張鈞翹表示，他在大學一年級誤打誤撞加入公民黨，到今日已經匆匆七年寒暑，感激遇到過的人和事，「包括關信基教授和毛孟靜議員等等，讓我從大家身上學到從政的原則。」

退出公民黨的區議員名單 油尖旺區議會副主席余德寶 觀塘區議員王嘉盈 深水埗區議員劉家衡 深水埗區議員李俊晞 葵青區議員張鈞翹 沙田區議員陸梓峂 沙田區議員麥梓健 離島區議員李嘉豪

▼最新宣布退出公民黨的區議員▼

深水埗區議員李俊晞表示，深思熟慮後決定退出公民黨，「感謝各位包容、體諒、支持、信任，祝願各位平安。」離島區議員李嘉豪、沙田區議員麥梓健分別表示已退出公民黨。



此外，荃灣區議會主席陳琬琛、荃灣區議員陸靈中刪去區議會網頁的政治聯繫，未知是否已退出公民黨。

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退黨消息於今天傳出，有退黨的區議員稍早前向《01》透露，早前黨內就宣誓、退黨等議題曾作討論，有意退黨的區議員將會「夾一個時間」，在傍晚於各自個人社交平台公布退黨消息，強調與公民黨是否解散問題無關。