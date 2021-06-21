新冠肺炎︱一文看清12大放寬措施　來港符特定條件可減檢疫至7天

撰文： 林劍 最後更新日期： 2021-06-21 16:45

特首林鄭月娥連同食物及衞生局局長陳肇始等官員今日（21日）見記者，交代最新放寬社交距離措施，指現時香港疫情已趨穩定，新措施於6月24日凌晨零時生效，7月7日屆滿。 本文會簡單總結記者會內包含的12大放寬措施，讓讀者一目了然。其中，從外地來港人士符合3個特定條件，檢疫期可縮短至7天。

（一）個別場地及處所

1. 餐飲處所

繼續區分A、B、C、D類餐飲處所，C類入座率可提升至75%，D類所有員工完成接種並相隔14天，可回復100%入座，每枱可坐12人，宴會則可容納180人。

2. 個別處所

卡拉OK、酒吧、夜店和夜總會等地方，打針要求不變下（員工和顧客在打齊兩針及等待14天後），人數可以放寬。酒吧和夜店可放至4人一枱；派對房間和卡拉OK可8人一枱。

3. 公用泳池

入場人數可放至容納人數上限的50%，如果員工及顧客已打齊針可考慮再放寛。

4. 現場表演

表演者如已打一針，表演時要「盡量戴口罩」。至於兩個主題樂園，戶外表演者可不用戴口罩。

5. 健身中心

房間內的工作人員和顧客，如已全部接種疫苗，又有「足夠距離」的情況下，可以不戴口罩做運動。至於小組教練，如因各種理由不能打針，要繼續戴口罩做運動。

上述放寬措施，適用於其他私人會所內的健身房。

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+ 7 + 7 + 7

（二）社交聚會限制

林鄭月娥表示，4人限聚令不會修訂，但其他個別活動會放寬。

6. 宗教聚會

出席宗教聚會人士，人數上限由場地的30%增至50%；如有2/3參與者已打第1針，可以上升至100%。

7. 婚禮

沒有食物供應的婚禮，現時上限為20人。同樣地，在不增加要求的情況下，可增加限制人數至場地的50%人；如有2/3參與者已打第1針，可以上升至100%。

8. 商業機構的股東周年大會、會員大會等

現時只限20人出席，在不增加要求的情況下，可增加限制人數至場地的50%人；如有2/3參與者已打第1針，可以上升至100%。

9. 本地旅行團

現時只限20人參與，如果有2/3參與者已打第1針，可以上升至100人。

10. 室內大型活動

七一臨近，林鄭表示知道會有一些慶回歸活動、座談會等，若這些活動在酒店、會展等大禮堂晏會廳舉行，沒有提供飲食，參與者有戴口罩，也可以放寬參與人數，詳情容後發新聞稿交代。

（三）人員往來

11. 外地來港者縮短檢疫期

林鄭指，聯合科學委員會和4位專家顧問開會後，認為針對從外地入境人士（不包括內地、澳門）規例有放寬空間，主要在檢測抗體、血清測試為基礎。

滿足三個條件下檢疫日數可縮至7日，包括：(1) 已打兩針並等待14天；(2) 入境後作病毒檢測；(3) 抵港後需做血清檢測，結果為陽性，即有抗體。上述血清檢測結果，3個月內有效，亦即。

計劃會分兩階段進行，第1期是適用於由香港到外地、再從外地回來的本港市民，明天起已可自行到認可機構做血清測試。希望6月30日可實施。

第2期是針對非香港居民，這個需要時間安排。首先當然他們要已打完兩針、在機場做病毒測試。政府會要求他們即場做血清檢測，但安排細節要再想想。粗略而言，會安排合資格醫護人員，在採樣檢測的同時為旅客一併抽血，旅客可到酒店等結果，如果證實有抗體，檢疫期就可降至7天。此階段希望在一個月後做到。

12. 與內地及澳門人員往來

港府已正式與澳門政府商量通行條件，14天本地清零已達到。另外的4個基本條件，包括要有限配額、一定要先打疫苗、要做病毒檢測、有熔斷機制。

至於中港兩地通關，要再視乎情況，因廣東省5月下旬亦有爆發疫情。廣東省疫情回穩後，會先推出「來港易」計劃。港府會繼續和中央政府討論通關問題。