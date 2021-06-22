拆局｜「愛國者治港」引發愛國者爭位戰　建制政黨攻民生展肌肉

撰文： 文維廣 最後更新日期： 2021-06-22 07:00

作為北京修改香港選舉制度「核心硬件」的1500人選舉委員會，特別選民登記程序已於今月1日展開，9月19日投票，雖然仍有3個月，選戰實已開打。 愛國者治港意味着入閘及當選的都是「愛國者」，但不表示擁愛國標籤的建制派政黨都能擴充版圖，反之在「愛國者」湧現及加入戰圈下，選戰可能比以往更激烈、更吃緊。從近期主流建制黨派紛紛高調主攻民生政策展示肌肉，可見一斑。

選戰重勢，三軍未動，文宣先行。立法會內擁第二多議席的經民聯，近日頻頻出招，先是公布《香港十年安居計劃》倡議，再而發表《七一宣言》，作為「幕前」金主的麗新集團主席林建岳，亦以經民聯監事會主席身份壓場，提出「推經濟、惠民生」新口號，以及推動良政善治、培養治港人才等四大綱領，可謂「踩行油」。

經民聯強攻民生牌 房屋政策成選戰主調

而《香港十年安居計劃》，更加主攻中央港澳工作領導小組組長韓正曾濃彩重墨提出的房屋問題，當中涵蓋了各主要層面，除具體提出了三大目標（香港人均居住面積由161平方呎增加至200平方呎；開發2,400公頃土地，增加65萬個公私營房屋單位；貢獻建造業增加值4,283億元，GDP年均佔比1.6%，新增60萬個就業職位），還有五大倡議，包括開發新界，闢拓2,634公頃住宅用地；開發郊野公園邊陲，爭取在元朗大欖及沙田水泉澳作試點，提供40公頃土地建屋，長遠把佔郊野公園總面積3%、1,329公頃的邊陲地帶改劃成住宅用地；推動大規模公屋重建，提供77公頃土地，力爭公屋輪候時間縮短至4年等。



近期兩位潛在特首候選人梁振英及林鄭月娥，就紓緩房屋困局連番過招，拳來腳往，林鄭政府更開倉派米祭出輪候公屋租金津貼，可見「民生牌」尤其「房屋牌」，是今日選戰的致勝關鍵，特首選舉如是，選委會選舉如是，立法會選舉亦如是。

天下議席一片藍 內部競爭更激烈

政圈人士分析，香港的選舉文化已走到轉角位，以往建制派與民主派鬥生鬥死，政治議題成勝負關鍵，惟如今「天下議席一片藍」，是建制派之間互相爭位，有甚麼可以一較高下？就是民生議題，尤其是困擾香港廿多年而未解的房屋問題。誰人在這方面積極、有作為，誰人就得北京的垂青；誰人得北京垂青，就可在選委會甚至立法會「分籓封地」，奪取更多議席。

說到底，在全新的政治格局下，政治版圖或出現大洗牌，在此大氣候下，建制政黨不能「指指鼻哥」就分得議席，而是要向中央「交功課」，以顯示不是「忠誠的廢物」。尤其近月新政團、新勢力湧現，先有紫荊黨，再來「香港新方向」；左現社團大軍，右見中企精兵。

所謂多隻香爐多隻鬼，雖然選委會新增300席，但要搶灘議席，可能比以前更難。該名政界人士笑言，北京重組選委會，盛傳有意沖淡「大孖沙」的影響，經民聯商界色彩濃烈，此時強攻民生牌，兼顧基層利益，是「識時務、懂走位」。特別是該黨之內有地產及建造界和鄉議局的立法會代表，而北京有可能視「地產霸權」和「新界勢力」為阻礙拓土建屋的兩座大山，經民聯更加要跟貼中央的主旋律，高調倡議開發新界土地，以展示與中央步調完全一致。

至於建制第一大黨民建聯與坐擁40萬屬會會員的工聯會，雖然情況與經民聯不盡相同，但處境相似，所以都要「玩革新」，月前相繼推新口號、新綱領，例如民建聯倡「變革香港」，工聯會高舉「新時代、新工運」。其中民建聯的6大改革方向，雖以改革政府行政為賣點，但亦不忘加入土地改革，要求政府積極運用土地收回條例，重新研究郊野公園邊陲地帶，以及檢視2400公頃的邊境用地，全方位開拓和收回土地，縮短審批及規劃流程，解決住屋短缺問題。

「得房屋，得天下。」在全新的選舉文化下，政治議題將退潮，而民生議題將回到正常的比重，這是考驗為政者修為的一道考題，亦是考驗「愛國者治港」是否真正對廣大市民有大益處的一塊試金石。