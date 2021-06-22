《蘋果》記者行會追問近800人或被迫失業　林鄭無回應

撰文： 彭焯煒 最後更新日期： 2021-06-22 15:45

保安局上周四（17日）引用《國安法》凍結《蘋果日報》三間公司資產，壹傳媒董事會昨（21日）召開會議並將死線訂於周五（25日），倘保安局未能解封已凍結資產將停運。 特首林鄭月娥今早（22日）出席行政會議前見記者，被各大傳媒連番追問有關《蘋果日報》問題，《蘋果》亦有如常派出政治組記者到場，但未獲主持人選中發問。至提問環節結束，《蘋果》記者在林鄭離場時高聲追問，「林太你話唔會打壓新聞自由，但公司有800幾人被迫失業，你可唔可以回應下？」林鄭未有任何回應，步離會場。

林鄭今早見記者時，未作開場發言，估計是因為已在昨日的疫情記者會上，交代最新疫情發展。她及後被問到會否解凍《蘋果》資產讓員工支薪，未有正面回應，但稱《港區國安法》須嚴肅執行，不能形同虛設，而凍結資產做法是國際慣例，以防範有人以相關資產繼續危害國家安全。

記者現場所見，《蘋果》記者多次舉手要求發問，但未獲選中。該記者在林鄭離場時追問，「林太你話唔會打壓新聞自由，但我有好多同事嚟緊都無得再採訪；你話國安法淨係影響一小撮人，但間公司有800幾人被迫失業。林太你可唔可以回應下？」但林鄭卻沒有停下回應。

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該《蘋果》記者在記者會後成為行家訪問對象，他說自昨日傳出可能會倒閉後，有人離職，亦有人繼續在僅餘空間做可做的事。

對於日後會否繼續從事新聞行業，他說要視乎傳媒環境變化，又希望前線記者能繼續為港人守住新聞自由、監察政府。