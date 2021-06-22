美國批選擇性執法令《蘋果》將停運　駐港公署：新聞自由非免罪牌

撰文： 周皓宜 最後更新日期： 2021-06-22 17:25

5名《蘋果日報》高層涉違反《港區國安法》被捕，保安局上周四（17日）引用《國安法》凍結《蘋果日報》三間公司資產，令壹傳媒資金無法周轉，面臨停運危機。美國國務院昨（21日）表示，高度關注香港政府選擇性執行《港區國安法》，形容執法方式「駭人聽聞」（appalling），包括任意針對獨立媒體組織。 外交部駐港特派員公署發言人今（22日）表示，近日美國一小撮政客和機構打著新聞自由幌子，一再污衊抹黑香港特區政府依法對《蘋果日報》採取行動，公然干涉香港事務和中國內政，甚至叫囂以制裁相威脅，有關謬論嚴重踐踏法治與司法獨立，嚴重違反國際法和國際關係基本原則，中方強烈不滿和堅決反對。

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發言人稱，香港是法治社會，有法必依，違法必究，新聞自由不是免罪牌，反中亂港沒有法外權，又指香港警方對涉嫌危害國家安全的個人和公司採取行動，是依法打擊犯罪，切實維護法治與社會秩序的正義之舉，與新聞自由毫無關係。

發言人表示，特區執法和司法機關嚴格依照法律規定，任何外部勢力無權說三道四，「一些人打著新聞自由幌子，一而再再而三阻撓特區依法執法、為嫌犯包庇開脫，就是唯恐香港不亂，就是企圖破壞香港繁榮穩定和社會安寧團結，就是妄圖打『香港牌』對中國施壓！這些伎倆無論怎麼矯飾，注定逃不過失敗的下場！」

發言人強調，中方始終堅決維護國家主權安全和發展利益，堅決反對霸權主義和強權政治行徑，任何施壓制裁都阻擋不了香港由亂及治、由治及興的歷史進程，阻擋不了中央和特區政府落實國安法、維護香港長治久安的堅定決心，敦促少數外部勢力立即停止拙劣的政治表演，停止以任何藉口干預香港事務和中國內政。