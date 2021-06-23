金融高管入境免檢僅2宗獲批　許正宇：政府審批嚴謹、非為贏掌聲

撰文： 彭焯煒 最後更新日期： 2021-06-23 13:44

本港新冠疫情好轉，港府早前新增多三類可獲豁免強制檢疫的外國抵港人士組別，包括來自金融機構、證券及期貨業和保險業的駐港及到訪高級行政人員。上述三個類別人士，必須已經完成接種新冠疫苗，才可獲豁免7至21日的強制檢疫，並須符合多項要求。 財經事務及庫務局局長許正宇今（23日）在立法會回覆口頭質詢時表示，截至昨日（22日），政府共收到151項相關申請，僅2宗獲批，另外105宗已被拒絕或撤回申請，其餘仍在處理中。他強調，有關措施非製造特權及「益金融界」，政府審批申請過程嚴謹、負責任，從實際需要角度出發。

許正宇：一併考慮最新血清抗體測試安排

許正宇表示，新冠疫情持續逾年，政府有必要協助金融業內高級人員有限度進出香港，他強調有關措施非為討好任何人或贏掌聲，政府的審批過程嚴謹，包括考慮申請機構在香港有否駐點、業務性質是否有關連等，加上考慮政府的最新血清抗體測試安排，故獲批宗數只有2宗。

提出口頭質詢的新民黨主席葉劉淑儀關注，政府會否擴大有關豁免安排至其他B組指明地區，讓所有來港旅客都可受惠。食物及衞生局副局長徐德義回應指，政府早前已一併調整不同地區的來港人士檢疫安排，與特定行業的來港豁免安排應從兩方面去看。

會否將豁免安排擴至其他業界？許：需求為本

經民聯金融服務界議員張華峰關注，政府會否建議與其他地區達成商務雙向免疫？許正宇表示，由於涉及雙向安排，「需要視乎對家點睇」，但強調現時的人員往來安排都是雙向。徐德義則指，政府一直與外國進行雙邊討論，包括與新加坡商討旅遊氣泡，但認為有關討論時間較長，政府其他部門會再作跟進。

旅遊界議員姚思榮關注，疫情後本港會展業受到很大打擊，幾乎陷於停頓，問及政府會否將豁免安排擴至會展業界？許正宇指政府一直是以需求為本，並要視乎將來計劃及執行安排。