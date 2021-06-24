駐台經貿辦停運前最後報告　3至4月曾接70港人求助

撰文： 周禮希 最後更新日期： 2021-06-24 18:34

港府上月突然關閉香港駐台北經濟貿易文化辦事處，其後表示對於台灣推出「援港專案」，為暴力示威者及破壞香港繁榮穩定的人提供支援表示極度遺憾，又稱經貿辦人員曾受台灣激進人士威嚇。台陸委會對有關指控反駁，稱港府將為赴台港人提供協助錯誤解讀成台方挑釁，又指有派員到示威現場維持秩序。 駐台北經濟貿易文化辦事處上月撰寫了3月及4月份的最後一份雙月報告，當中提到駐台經貿文辦在報告期間共接獲70宗港人求助個案，大部分為受台灣限制入境及受居家檢疫措施影響的香港居民。報告亦提到，求助個案中包括三宗港人死亡事件，經貿文辦知悉事件後，即時與入境事務處聯繫，並積極為家屬提供可行的協助。

港府5月18日發出公告，宣佈香港經濟貿易文化辦事處即日起「暫停運作」。（香港經濟貿易文化辦事處網站截圖）

根據駐台灣的香港經濟貿易文化辦事處撰寫的3月及4月報告，駐台經貿文辦處理了340宗台灣各界及在台香港居民就旅遊、入境事務或其他一般事宜的查詢。然而，就經貿事務的查詢只有一宗。

報告指，經貿文辦透過不同措施為在台香港居民、香港學生提供可行援助，包括透過電話熱線、電郵解答香港居民的查詢；亦有聯繫台灣相關單位及機構，根據個案的實際狀況提供適當支援；協助因緊急需要到訪台灣的香港居民處理檢疫等。

頻接觸在台港商及台企 ４至５月辦巡迴展覽推銷香港

報告指，經貿文辦在3月至4月期間會見了9名在台灣經營業務的港人，了解公司的經營情況，又舉辦過不少活動，經貿文辦的投資推廣組與34 家來自創新及科技、金融服務、商業及專業服務、旅遊及款待、創意產業和消費品生產的台灣企業會面，了解業務和前往香港投資的意願，並介紹香港營商環境和投資推廣組的服務。經貿文辦於4月15日至5月8日在高雄市、嘉義市及台中市舉辦巡迴展覽，以「香港任意門」為主題，以特色建築還原香港塗鴉和街區場景，如中環、灣仔、九龍和荃灣等地的特色景點及流行熱點。

停運後只靠電話電郵回應查詢求助

港府發言人早前表示，認為台方近年一連串行徑已嚴重破壞港台關係，令經貿辦在台灣的運作環境日趨惡化，又指經貿辦人員曾受台灣激進人士威嚇，留駐人員面臨不穩定因素，由於經貿辦已難以達到最初成立的目的，同時為保障駐台人員的安全和權益，因此決定暫時關閉經貿辦，停運期間港府會透過1823、1868熱線及香港政府一站通網頁處理一般查詢、香港居民在台求助個案，以及向台灣居民提供與香港相關資訊。