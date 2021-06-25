即睇最新政府架構圖　李家超成二把手統領文官　警政系統勢力急漲

撰文： 文維廣 最後更新日期： 2021-06-25 15:56

林鄭政府任期只餘一年，官場音樂椅仍未停止轉動，年逾七十、服務政府近半世紀的張建宗遭撤換，由警察出身的李家超出任政務司司長；鄧炳強則接替李家超，出任保安局局長，其「一哥」空缺由警務處副處長蕭澤頤頂上。 李家超升任政務司，成為特區「第二把手」，統領9個政策局，包括教育、政制及內地事務等，位高權重，連同鄧炳強晉身問責局長，至少3名政治任命官員來自紀律部隊。《香港01》製作最新政府架構圖，讓讀者一目了然。

政府最新架構圖。（香港01製圖）

今次港府高層換班，是林鄭月娥任內第二次人事調動，去年4月四名局長被撤換或調職，包括原本是入境處處長的曾國衞，出任政制及內地事務局局長，是首次有紀律部隊出身的官員出任此職，被視為「武官」抬頭。原出掌政制局的聶德權，則改任公務員事務局局長。

2019年年底出任警隊「一哥」的鄧炳強，作風強悍，帶領警隊「止暴制亂」；港區國安法實後，又成立警隊國安處，表現受北京賞識，一直有傳會更上一層樓。原本明年才退任「一哥」的鄧炳強，提早離開警隊，出任保安局長。換言之，三司十三局中，已經有3名紀律部隊出身的主要官員。



至於蕭澤頤，一向被視為「一哥」大熱人選，如今可說是提早「登頂」。

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值得注意的是，現屆政府亦有其他官員來自紀律部隊系統，例如現任特首辦主任陳國基，曾任入境處處長；現任申訴專員趙慧賢，曾任職警隊逾36年，官至警務處副處長。連同去年成立的國家安全委員會，亦有多名警隊高層在陣。