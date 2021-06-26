拆局｜北京表揚修例主事官員　制裁成升職助力　林鄭連任有分加？

撰文： 文維廣 最後更新日期： 2021-06-26 07:00

今屆政府餘下一年任期，但仍有高層大變動，李家超昨起接替張建宗為政務司司長，鄧炳強為保安局局長、蕭澤頤為警務處處長，年屆70的張建宗未能完成5年任期，黯然告別官場。 政圈日前傳出張建宗提早離開熱廚房，外界關注誰人接班，公務員事務局局長聶德權、政制及內地事務局局長曾國衞成為大熱，最終由李家超跑出，多名建制中人都說有些意外。作為逃犯修例主事官員，李家超一直被指需為事件問責，但兩年下來本港政治環境天翻地覆，國安法實施、《蘋果日報》停刊等，反而為李家超提供「立功」機會。有資深建制派指，李家超、鄧炳強以強硬手段應對反修例示威，加上因國安法被美國制裁，反而升為升官「助力」，借以表彰二人「平亂有功」、敢於擔當。 至於同被美國制裁的特首林鄭月娥，有政界中人認為，現時的強硬路線會持續一段時間，林鄭在未來一年會緊隨中央行事，制裁事件或令林鄭連任之路「加分」。

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個別行會成員憂慮政務官有反彈

今次港府高層換班來得突然，據聞昨日早上舉行的特別行政會議，只有林鄭及非官守議員出席，張建宗沒有現身，會上大部份人均同意新人事安排，但有個別成員曾表達憂慮，擔心由李家超出任政務司司長，政務官或有反彈，而林鄭只簡單回應，今次任命充份考慮各方面因素。

「李家超肯定唔係林鄭揀嘅」

有行會成員說，回顧修例風波，李家超和鄧炳強成功「止暴制亂」，認為今次很明顯是中央想表揚忠誠、平亂有功的官員。該人說，由李家超出掌政務司，大家心知肚明是北京決定，「李家超肯定唔係林鄭揀」，又認為是次任命反映未來特區政府仍要走強硬路線。

今次李家超、鄧炳強升官，共通點除了處理反修例風波，亦包括被美國制裁。政圈人士評估，被制裁「肯定是」升官的利好因素，對於有意爭取連任的林鄭來說，可能是「加分位」，但北京有何決定仍言之尚早。

至於李家超是只做一年的「過渡政務司」，還是有機會「1+5」，政圈眾說紛紜，有人認為今次任命涉及下屆政府佈局，亦有人指鄧炳強做保安局長是「熱身」，未來有機會更上⼀層樓，而林鄭愛將聶德權亦是人選，相信要待下任特首誕生才會明朗化。