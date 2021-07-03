專訪丨政協青年陳志豪：靠蛇齋餅糭難得青年心　倡互聯網實名制

撰文： 鄭寶生 最後更新日期： 2021-07-03 07:00

修例風波轉眼兩周年，當日大批青年、學生走上街頭示威，不少建制歸咎於國民教育不足，年輕人激進、不肯溝通，甚至有人說要「放棄年輕人」。 建制青年對此各有看法，有人認為年輕人不是無法溝通，而是建制的溝通方法有待革新，「資訊爆炸的年代，以前曾經行得通的方法，現在可能已經沒有效果。」

陳志豪認為，年輕人不是不認識中國，而是他們的認知有偏差，互聯網影響是最主要因素之一。（盧翊銘攝）

資訊爆炸年代 年輕人接觸資訊有偏差

陳志豪是香港政協青年聯會常務副主席、青研香港召集人、香港青年時事評論員協會副主席，由他來說青年問題，可說是順理成章。然而，他在訪問一開始就表明不是青年人有問題。

「在這個資訊爆炸的年代，青年人自小就接觸大量網上資訊，亦習慣與其他人在網上討論。」在陳志豪眼中，年輕人不是不認識中國，而是他們的認知有偏差，互聯網影響是最主要因素之一。

互聯網放大極端言論 慘劇新聞留言挖苦負面

不少社會研究者已提出，互聯網的出現令人與人的溝通變得簡短、即時和情緒化，缺乏分析和討論。陳志豪亦指，互聯網的特徵放大了極端和情緒化言論，甚至扭曲事實，如果網上充斥假資訊，互聯網就會失去正常討論及輿論功能。

他提到近期在寧波發生的一宗命案，一名非裔美籍助教因求愛不遂而殺死同校一名女大學生，這單新聞有很多負面留言，例如「難得可以嫁去美國都拒絕？」、「梗係有內情啦！」、「一定係女學生自己有問題。」陳志豪感慨，從這則慘劇的留言看到現在不少人心理很扭曲。

籲青年有健康價值觀 發言嚴謹保持尊重

他認為，青年人應該要有健康的價值觀，包括不幸災樂禍、不在傷口上灑鹽，思想不要太極端，人與人之間保持互相尊重。他勸喻青年人不要在網上發表沒有實際證據的言論，例如早前天水圍少女染疫，到現在仍未清楚源頭，就不能先入為主、一口咬定是從內地感染。

說到這裏，陳志豪慨嘆年輕人對中國存着不理性的負面情緒，而且廣泛存在。

支持互聯網實名制 讓發言者理解言論有後果

他指有些人是「hater」（憎恨者），別人做任何事都要攻擊一番，這種文化全世界都存在，是因為大家在網上都可以隱藏身份、不負責任地留言。至於如何解決，陳志豪認為要行實名制：「實名制仍然可以用網名，但如果言論涉及違法，則需要有刑責。」他稱如何執行有待討論，但認為至少可以令青年人知道言論有後果：「現實社會亂講嘢都可以被控告誹謗，如今網絡與生活息息相關，又怎能沒有法律限制呢？」

建制派宣傳流於口號 青年對說理要求高

網上討論風氣固然不利建制派，而建制派的宣傳方法亦實在有待改進。陳志豪指，不少青年人向他反映，建制派的文宣流於口號化，或只着重表態，但這些宣講方法對爭取青年人認同和支持並不足夠。

陳志豪指，80後、90後、00後的青年在互聯網時代成長，自小已習慣在網上與人討論，因此青年人對於論述及說理的要求很高，要爭取他們支持，就要提出有說服務的論述和理據。

上一代無條件接受「愛國天經地義」 年輕人會反問原因

他以「愛國」來說，上一代人很容易接受「愛國是天經地義」，但現在青年人就會問「Why？」（為何），會反問有否其他選擇、愛國為何是天經地義，因此他認為建制派及特區政府，是有需要建構更有說服力的論述，來充實愛國背後的道理。「可以從利益層面、歷史層面、民族情感層面，甚至普世價值層面，去表達愛國是核心公民意識。」

多角度分析東江水供港是惠港措施 有道理學生會認同

陳志豪又指，過去不少建制派人士都講過，香港人應該要感恩中國為香港供應東江水，但他留意到有很多青年人回應：「東江水送㗎？我哋每一年都要用錢買嘅！」他說，如果考慮70年年代東江水工程的情況，當時經濟條件不好之下仍要啟動東江水輸港工程，其實是很大負擔，反映國家對香港的關心和支持。

陳志豪再從香港角度指，東江水工程令香港有穩定的食水供應，而水源供應穩定是地區發展的重要因素，「如果三日一制水，一個城市點樣運作？飲食業點樣運作？點樣吸引世界各地人才來香港生活？」

陳志豪說，他曾經到學校分享上述說法，而在場學生都表示認同，顯示純表態論述是不足夠，但如果深入講道理，青年人很多時願意去聽。

蛇齋餅稯對年輕人無效 要多做知識性工作

陳志豪曾以新民黨成員身份，參加2019年區選但落敗，對於建制派的地區工作是否要升級，陳志豪認為，舊有「蛇齋餅糭」對青年來說已不可行，「派一條稯怎樣爭取年輕人支持呢？你說搞茶敘，年輕人又怎會參加這些茶敘呢？」

展望未來，陳志豪認為要做更多知識性的地區工作，例如居民論壇，將道理說清楚，才能爭取年輕人支持，「你要讓年輕人感覺到，你是講道理的人，你是有說服力的人，比起派了多少月餅和糭，更能爭取青年人認同。」

「如果假設年輕人唔講道理 香港未來會好令人悲傷」

有人說年輕人是社會棟樑，但亦有聲音說要「放棄年輕人」，「我哋應該要對青年人有信心，唔可以假設青年人唔講道理、我哋講乜都唔肯聽。如果我哋有呢種假設，香港嘅未來會好令人悲傷，無前途亦無希望。」 陳志豪在訪問中重申：「如果我哋對香港未來有希望，首先要對青年人有希望。我哋要了解香港的青年人，要用哪種方式去爭取青年人支持，要用一種青年人接受到的說理方式和語言去溝通，而這是未來香港青年工作和政治工作必須重視的地方。」