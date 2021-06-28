張華峰：「理財通」放寬至中小型劵商不能再拖　局方稱正積極研究

撰文： 周禮希 最後更新日期： 2021-06-28 17:43

振興香港經濟事宜小組委員會會議今日（28日）舉行最後一次會議，小組委員會主席姚思榮表示，秘書處將把會議內容整合成報告，供工商事務委員會成員傳閱。 今日會議上討論了有關配合〈內地與香港關於建立更緊密經貿關係的安排〉（CEPA）下的服務貿易協議修訂，以推廣香港專業服務積極參與「國內循環」的政策。 工業貿易署署長盧世雄指，香港專業服務在國內發展機會明顯，而CEPA下服務貿易協議是四份協議之一，近年中央與港府均有推出不少政策，例如推動放寬證券業跨境業務，讓本港法律人士到大灣區執業考試等。

張華峰要求政府不能再將讓中小劵商參與「理財通」的要求繼續拖延下去。（資料圖片／梁鵬威攝）

高級助理法律政策專員(中國法律) 張秀霞回應民建聯周浩鼎時指，當局正與廣東省方面就考試事宜緊密溝通。而本港的法律服務除了對內地有推廣，亦有對東盟國家推廣法律及仲裁服務，不過有牽涉探訪的活動，則因為疫情推遲。

金融服務界議員張華峰問及「理財通」何時可放寬至中小型劵商，財經事務及庫務局副局長陳浩濂回應指，本港與內地的監管機構正積極研究，推出後將市民可買賣金融管理產品，會適時優化及放寬。張華峰聽後相當不滿，要求政府不能再拖下去，應提供實質回應。陳再回應指，內地中證監今年修改的證劵公司股權管理規定的決定，相信對本港劵商進入內地市場有幫助。

跨境匯款安排放寬或調整 需配合內地考慮

金融界陳振英問及「理財通」的實際操作，指內地有就國民的個人資料，由人民銀行徵信中心統一管理信貸紀錄，日後內地人在香港銀行開帳戶，本港銀行亦最好取得客戶的信貸紀錄，問當局可否研究將徵信系統開放至本港銀行使用。

陳浩濂回應時表示，理財通籌備時做了兩輪諮詢，對政府設計系統時很大幫助，不過有些地方，實施方向令南向通時內地可更易開戶，會繼續與內地方面討論。資金流向方面，陳浩濂指，現時香港居民的跨境匯款安排，每人每日8萬元沿用多年，惟涉及跨境資金流動，任何放寬及調整需要視內地方面考慮，港府會繼續反映意見。