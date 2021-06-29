公務員內地掛職　張國鈞指有助港府配合國家制定政策

撰文： 周禮希 最後更新日期： 2021-06-29 18:22

公務員事務局局長聶德權近日表示，已與內地相關部門溝通，會盡快安排公務員到內地掛職。民建聯提出「變革香港」後，緊接推出一系列活動，今日（29日）舉行第二場圓桌會議，討論有關公共行政方面的工作。 有份主持會議的民建聯張國鈞指，幾位講者都表示內地系統有值得參考之處，又指本港連接廣深港高鐵要另外增設鐵路，正是由於以往本港主事官員思考政策時，沒有大局觀，相信掛職能令港府制定政策時，更能配合國家。 香港政策研究所行政總裁馮可強指，他認為掛職如果只是學技巧作用不大，希望本港公務員要學懂「有火」，又指政府官員在行政主導下如果不懂與多黨協商合作，將無法良好執政。

陳凱欣：公務員與問責團隊如雙頭馬車 磨合重要

前食物及衞生局政治助理、前立法會議員陳凱欣表示，自己是由時任食物及衞生局局長高永文邀請加入，清楚講明希望她做到甚麼工作，「有如一枝探熱針」，當感受到有何不正常的事件就要提早通知當局，認為問責制已提供彈性讓局長尋找合適的左右手，問題是有否好好利用。

陳凱欣認為，政府內部應做好行政架構，思考公務員與問責團隊的「雙頭馬車」要如何走下去，認為兩者如何磨合相當重要。她又指，港府應思考政策局的架構會否過於擁腫，靈活作出調配，例如澳門有多個司長，但強調香港不可硬抄一個模式，應按本港狀態思考最適合的情況。

就掛職方面，她亦認為，問責團隊如有機會到內地培訓將是難得的機會。

馮可強倡來屆特首候選人提改革政綱

馮可強在會上指，中國共產黨設有賢能政治制度吸納各界為官，西方國家又有執政黨的內閣團隊模式，一些智庫人才亦可加入政府，但香港則沒有系統性地加入這些安排，只有問責制。他認同建制派批評問責官員有如「搭枱茶客」，他指，大部分政府官員由公務員升任雖然有好處，但難以適應時代需要。

馮可強提出「五個策略」，指港府官員習慣「按章辦事」的政府，日後要變成「改革導向的政府」，認為政府換屆將是本港行政改革的好契機，特首候選人應提供具足夠說服力的政綱。他又認為，本港應是行政主導下的多黨協商合作制、公務員應有以能者居之的晉升制度，治港人才庫的渠道應包括公務員、政黨、智庫等，認為有靈活性更好。馮可強說，香港應建立政策共同體，令社會要有學習型的文化，支持更多研究工作。

學者：應打破政務官主導公務員制度

城大公共及社會行政學系教授陳漢宣表示，內地公務員法自2018年頒布後，要求公務員要有作為，指中國的公務員體制人數相當少，故要「管得少，管得好」，所有幹部要管，但只管黨政機關的一把手，而整個國家亦只有約4,000人，反觀香港卻有748名政務官。

陳漢宣認為政務官主導的公務員制度應該打破，開始橫面公開招募外界人士。他指，公務員體制內對政策認同曾出現有阻力、有矛盾，一定要做到全面深化的行政改革。