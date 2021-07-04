專訪｜葉劉倡對港鐵採利潤管制　站上蓋建居屋　特首應在行會中尋

撰文： 彭焯煒 最後更新日期： 2021-07-04 07:00

在中央出手制訂《港區國安法》及修改選舉制度後，被視為本港深層次矛盾的土地房屋問題，會否有大刀闊斧的改革一直令人關注。特首林鄭月娥於2018年成立土地供應專責小組提出「土地大辯論」，當中提及發展的明日大嶼願景，卻被指是「遠水難救近火」。 行政會議成員、新民黨主席葉劉淑儀坦言，土地大辯論浪費了很多時間，「如果樣樣睇民意就唔洗特首同局長啦」，又反問「市民點會較發展局更清楚應發展邊啲土地？」她認為當年政府做法過於審慎，亦不應當明日大嶼是「萬應良方」。 葉劉接受《香港01》專訪時建議，除了發展葵涌貨櫃碼頭及祖堂地外，政府應對港鐵實施利潤管制，規定港鐵的在房屋發展項目上得益與政府對分，甚至在港鐵站上蓋興建新居屋，認為政府作為港鐵最大股東，「無理由捍衛唔到公眾權益」。

不滿土供組排除發展郊野公園邊陲地選項

土地房屋問題一直是社會深層次矛盾之一，亦是社會最大癥結，令社會怨氣加劇。兩會期間，主管港澳事務的國務院副總理韓正亦明言要解決香港的住房問題。葉劉認為，政府應有一系列房屋政策，而非只靠單一項目，「不應當明日大嶼就係萬應良方，就好似將所有蛋放進同一籃中，事實上仲有好多（土地）選項」。

對於全國政協副主席、前特首梁振英早前提出發展位於大欖郊野公園的邊陲土地，興建約2萬至3萬伙居屋單位，呎價劃一售6,000元，葉劉認為土供組當時不應排除發展郊野公園邊陲地選項，特別是上屆政府已委託房協研究，「好多議員都有所不滿，研究都唔研究，研究左都要排除，合唔合理？」

倡用葵涌貨櫃碼頭地建屋、發展祖堂地

對於土地房屋政策，葉劉一向有其個人見解，她建議政府應運用葵涌貨櫃碼頭地建屋，又指團結香港基金的研究已表明，貨櫃碼頭土地非「地盡其用」，接近700公頃的後勤用地正在空置，面對貨櫃吞吐量不斷下跌，認為即使縮減一半土地都能應付未來的運輸需要。葉劉強調此舉並非等於要淘汰貨櫃業，「但咁大塊臨海靚地，又靠近市區，絕對值得政府商討如何處理」。

葉劉指出，政府一向依靠「一鐵一局」（即港鐵及市區重建局）增加土地房屋供應，其中港鐵正興建的北環線及原有的小蠔灣車廠，都能提供大量房屋單位。她坦言港鐵作為公營運輸機構，政府不應容許其壟斷鐵路上蓋物業發展及最佳樓盤位置，並應參考對兩電力公司的做法，實施利潤管制，將利潤水平訂定於8%。她又提出規定港鐵的房屋發展權益要與政府對分，「港鐵上蓋都可以起新居屋，點解一定要俾晒港鐵？（港鐵）都係同地產商合作，政府應該管理佢哋利潤」。葉劉坦言，一直都主張上述建議，更欲動議於立法會辯論，但認為政府未有決心「同港鐵講數」，她強調政府是港鐵大股東，應着力捍衛公眾權益。

稱林鄭或怕得罪泛民 才將大辯論矛頭指向粉嶺高球場

談及林鄭上任後的土地房屋政策，葉劉認為對方在土地大辯論期間或害怕得罪泛民主派，才將矛頭指向粉嶺高爾夫球場。她坦言，大辯論浪費了很多時間，「市民點會較發展局更清楚應發展邊啲土地？如果樣樣都睇民意，就唔洗特首同局長啦，乜野都睇民意係無意思」。葉劉認為，政府應有其立場及信念，若將一切事情推卸給民意及土供組，是不負責任的做法。

葉劉舉例指，日前一位十多歲的學員向她表示，自己本無打算接種疫苗，但當得知有發展商提供物業單位作抽獎，「即刻就話去打」。她引述對方說，「喺香港有層樓，就可以解決所有問題」，認為在香港有不少人都持同樣想法。至於明日大嶼願景，葉劉表示雖然政府堅稱可於2035年完工，但「海底隧道同鐵路起起吓都會有意外」，目前難以準確預料入伙日期，擔心「到時會唔會變左另一個沙中線？」她坦言，政府不應當明日大嶼是萬應良方，香港仍有很多土地供應選項。

拒評林鄭連任機會 再參選與否言之過早

特首選舉明年3月才舉行，但近日已逐漸揭開戰幔，上屆曾參選特首惜未能「入閘」的葉劉認為，下任特首首要解決土地房屋問題，並要做到人心及民心回歸。她坦言，回歸後除了土地房屋問題令人失望外，亦有很多人不認同、不了解國家，不支持「一國兩制」，「下任特首不能再只靠『硬嗰手』，令市民更了解『一國兩制』的初心，不能只靠法律，要努力爭取社會最大公約數，修補社會撕裂，唔能夠只靠鬥爭」。

至於「妹妹」林鄭的連任機會，葉劉稱不會評估，要交由選舉委員會日後決定。那麼梁振英是否更適合人選？她則說與對方時有合作，自己亦是「803基金」董事，「CY（梁振英）時時都想服務國家及香港，係值得尊敬」。至於她今屆會否再接再厲？葉劉僅稱現時言之過早。

葉劉特別點出一個出任特首的先決條件，就是需曾任行會成員，又認為很難有政治素人當選特首。（資料圖片 / 梁鵬威攝）

稱過去四任特首均曾任行會 政治素人難做特首

葉劉在訪問中，特別點出一個出任特首的先決條件，就是需曾任行政會議成員，認為很難有政治素人當選特首，「一個完全無政府經驗的人點做特首？起碼財經界人士無可能做得到。過去四任特首全都曾任行會成員，起碼都要喺行會浸過先知政府點運作。若有一個財經猛人，連咩係政策局、資源局都唔知，《基本法》都無睇過，無可能做到特首」。

她又認為，下屆特首要管理好公務員團隊，與建制政黨緊密合作，爭取市民支持及向國際社會解說，特別是香港近年受到很多外國傳媒抹黑，更多番被外國政府針對。

政圈近日有傳葉劉有意參選立法會主席一職，談及12月舉行的立法會選舉，她透露，新民黨希望繼續在港島及新界東直選爭取連任，在90席中希望能多取2至3個議席，亦會爭取在新增的選委會界別派人出戰。至於她會否續留港島爭連任？葉劉強調黨內未就選舉作最後決定，僅稱自己一向希望栽培年輕人，亦不排除會轉戰選委會出選。