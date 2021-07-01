政壇諸事町｜經民聯「雙喜臨門」　辦《1921》重磅首映兼籌募經費

撰文：文維廣
最後更新日期：
今日「七一」是香港回歸紀念日，不過對從政者來說，今日有另一個更矚目的意涵，就是中國共產黨建黨一百周年，上至特首高官，下至地區社團，整個建制陣營無不圍繞這個主旋律起舞，熱鬧非常。
由經民聯監事會主席林建岳做老闆的寰亞電影，與騰訊影業、上海電影集團等聯合出品及發行的中共百年黨慶重磅電影《1921》，今日在全國上畫；而在香港，經民聯大鑼大鼓在今周日（7月4日）於灣仔會展舉行《1921》首映，「共襄盛舉」。今次經民聯可謂「一舉兩得」，除了為「阿爺」賀壽，首映禮的另一層意義，是為該黨籌募發展經費。
根據新聞稿，當晚嘉賓亦相當「重磅」，包括兩名已位列國家領導人的前特首董建華及梁振英，特首林鄭月娥、新任政務司司長李家超、財政司司長陳茂波、中聯辦副主任盧新寧、立法會主席梁君彦等，連國安公署都派員出席。
提起「七一」，經民聯都算喜事重重，除了辦黨慶電影《1921》首映禮，今日港府公布的授勳名單中，該黨多人「上榜」，其中主席盧偉國更獲頒金紫荊星章，而黨友梁君彥的兒子、全國青聯副主席梁宏正亦獲銅紫荊星章。
回說中共建黨百周年，電影《1921》是講述13位來自五湖四海的熱血青年，如何突破各路國際勢力的嚴密監控和追踪，齊聚上海，創立中國共產黨的過程。