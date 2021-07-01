政壇諸事町｜經民聯「雙喜臨門」　辦《1921》重磅首映兼籌募經費

今日「七一」是香港回歸紀念日，不過對從政者來說，今日有另一個更矚目的意涵，就是中國共產黨建黨一百周年，上至特首高官，下至地區社團，整個建制陣營無不圍繞這個主旋律起舞，熱鬧非常。

由經民聯監事會主席林建岳做老闆的寰亞電影，與騰訊影業、上海電影集團等聯合出品及發行的中共百年黨慶重磅電影《1921》，今日在全國上畫；而在香港，經民聯大鑼大鼓在今周日（7月4日）於灣仔會展舉行《1921》首映，「共襄盛舉」。今次經民聯可謂「一舉兩得」，除了為「阿爺」賀壽，首映禮的另一層意義，是為該黨籌募發展經費。