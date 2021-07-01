民建聯巴士巡遊港九新界賀黨慶　強調4人一組符合防疫措施

撰文： 周禮希 最後更新日期： 2021-07-01 16:42

今年七一是中國共產黨成立一百周年，亦是香港回歸24周年。民建聯今日安排花車巡遊，分別走訪港九新界慶祝宣傳。民建聯副主席張國鈞強調，活動安排上跟足防疫規定，又指他們除了慶祝黨慶外，亦順道呼籲市民接種疫苗，希望香港經濟盡快恢復。 今年警方再度以防疫為由拒絕七一遊行申請，民建聯副主席陳克勤認為警方有絕對合理及合法的理由，認為大批人士聚集確有傳播疫情風險。

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張國鈞在活動開始前指，疫情已經持續一段時間，不少市民都希望盡量回復正常生活，故他們安排花車巡遊，希望以接觸到市民的方式分享喜悅，但亦有就巡遊作特別安排，車上議員及社區幹事會在巴士上跟市民打招呼，亦保持只有4人在巴士上，車上亦不安排傳媒採訪。陳克勤補充指，民建聯的花車巡遊嚴守防疫措施，街站只有4人，義工須保持防疫距離，亦有準備好防疫物資。

陳勇：花車喻意香港再出發 路路暢通

民建聯副主席陳勇表示，中共成立百年黨慶，市民普天同慶是當然的，指共產黨帶領國家由苦難走到輝煌，國家主席習近平今早亦提到「人民至上」，呼籲市民背靠國家，盡快接種疫苗。

陳勇又指，今次選擇以花車巡遊方式慶祝是因應疫情，作簡單而隆重的安排，兩架花車代表香港再出發，路路暢通。