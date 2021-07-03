李慧琼、柯創盛組義工隊　為九龍東長者免費家居維修

撰文： 鄭寶生 最後更新日期： 2021-07-03 21:33

民建聯立法會議員李慧琼及柯創盛，最近組成義工隊，為九龍東有需要的長者提供免費家居維修。

是次活動得到中國海外及中國建築工程支持，為有需要或獨居無依的長者，提供家居改善指導及家居維修服務，日前在藍田德田邨德欣樓舉行啟動禮，民政事務局局長徐英偉亦有出席。

啟動禮後，眾人一同探訪參加活動的長者，了解為長者家居維修的過程，同時更為長者送上防疫及清潔用品。中國建築「關愛社會」義工分會有份出力，，除為長者進定家居清潔外，更憑藉他們專業技能回饋社會，為長者維修門鎖、水喉、跟換新的拖板，並於廁所進行防滑工程避免長者受傷等等，讓長者可以真正享受「居家安老」。

民建聯主席李慧琼感謝中國海外集團統籌義工團隊，努力將愛及關心送到社區每一個角落，希望未來民建聯可結合更多專業朋友一同服務社區、專業落區。

柯創盛則特別鳴謝能與香港環境師學會前會長、英國特許水務學會資深會員潘景和促成是次活動。他補充說：「家居維修往往令社區內長者帶來困擾，他們無資源找專業人士維修，無辦法解決必須品日久失修的問題，因此感謝活動的愛心義工在中國海外集團專業支持下，相信活動必定造出成績，未來會盡能力為不同社區的長者做到最好！」