5000元消費券首日申請　陳茂波夥民建聯落區宣傳：收到請同事食飯

撰文： 羅家晴 最後更新日期： 2021-07-04 13:33

5000元電子消費券今日（7月4日）早上6時起接受登記，財政司司長陳茂波早上夥民建聯落區宣傳。陳茂波指，只需簡單個人資料和身份驗證後，即可完成申請，呼籲市民踴躍登記，推動經濟復甦。他又指，已經約定同事，收到消費券後會請他們吃飯。

陳茂波今早與民建聯立法會議員李慧琼、柯創盛、劉國勳等人落區宣傳消費券，一行人到訪藍田德田廣場，與商戶了解情況，期間有市民主動與陳茂波合照。其中經營電器店的商戶表示，近日不少人查詢何時可使用消費券購物，他稱雖然現時電子支付佔整體生意不多，但相信未來會不斷增加。

陳茂波回應指，早前統計顯示，今年1月至4月的零售增長高，特別是網上消費和使用電子支付的情況有所提升，惟佔整體零售價值只有百分之七，與其他國家的百分之二十仍有距離，認為發展空間非常大。



片段所見，不時有市民要求與陳茂波合照，他亦來者不拒。

籲市民毋須急於今日登記

李慧琼指，一直在立法會促請政府多推廣電子支付，問及推行消費券後會否讓電子支付進入社區。陳茂波說，早前已分兩期協助商戶安裝電子支付工具，強調電子支付和網上消費是未來的大方向，希望大家可合力推動相關工作。

陳茂波亦在Facebook發文指，今早特意落區協助市民登記，強調登記過程非常暢順，只須3分鐘即可完成。他又指，未來兩星期內完成登記的市民，都會同步在下月1日收到首期消費券，「唔駛急於今日登記」。