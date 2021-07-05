劃一法定假期︱建制倡納抗戰勝利日　梁君彥拒批修訂

撰文： 吳倬安 最後更新日期： 2021-07-05 18:35

立法會周三（7日）恢復二讀及三讀《2021年僱傭(修訂)條例草案》，草案一經通過，將逐步把法定假日增加至17天，與公眾假期日數看齊。六名建制派議員合共提出52項修正案，立法會主席梁君彥最終僅批出4組、共12項修正案。 勞工界議員潘兆平提出修訂，建議將「中國人民抗日戰爭勝利紀念日」列為法定假日。梁君彥拒批有關修訂，認為修正案會改變條例草案的主題。

數百人出席抗戰勝利73週年紀念儀式，紀律部隊儀仗隊向死難者獻上花圈。（羅君豪攝）

勞工處指潘兆平修訂離題

六名建制派議員提出12組、共52項修正案，其中10組與「更改條例草案所訂5日新增法定假日的增加步伐」有關。此外，潘兆平提出修正案，倡在條例草案建議的5日新增法定假日以外，將「中國人民抗日戰爭勝利紀念日」訂為新增的法定假日。

勞工處處長梁樂文去信立法會，指若有關修訂獲通過，《僱傭條例》下的法定假日會由現時 12 天增至 18 天，其日數將多於公眾假期。 不但未有將法定假日及公眾假期日數看齊，反而令兩者構成差異， 這直接違背條例草案的原意及目的，故有關修正案偏離條例草案的主題，屬不可提出的。

梁君彥拒批有關修訂，認為任何旨在將其他日子訂為法定假日的建議，顯然超出條例草案的範圍，該修正案會改變條例草案的主題，故拒絕批出該組修正案。

潘兆平（資料圖片３

指鍾國斌修訂或違《基本法》

自由黨黨魁鍾國斌提出修訂，摒除留宿家庭傭工可享有新增的五天法定假日的權利。梁樂文指，將留宿家庭傭工豁免條例草案明顯是一個倒退且違背條例草案之原意，若鍾國斌擬提出的修正案獲得通過，外傭（作為留宿家庭傭工）便會受到較差的待遇，有關安排有可能不符合《基本法》及《香港人權法案》下的平等原則，認為任何建議的修正案如企圖收窄某一組人士作為可受惠「僱員」的類別，都會改變條例草案的基本原則，按照議事規則第 57(4)(a)條是偏離條例草案的主題及不可提出的。梁君彥判定，修正案超出條例草案的範圍，根據《議事規則》第57(4)(a)條，該組修正案不可提出。

鍾國斌、工聯會黃國健及郭偉强提出的3組、共12項修正案獲批，主要是要求修改新增法定假日的步伐。

條例草案將修訂《僱傭條例》第39(1)條，由2022年起至2030年，逐步將5日現時並不屬於法定假日的公眾假期加入法定假日之列，包括佛誕、聖誕節後第一個周日、復活節星期一、耶穌受難節、耶穌受難節翌日。

自由黨黨魁鍾國斌提出修訂，摒除留宿家庭傭工可享有新增的五天法定假日的權利。（梁鵬威攝）