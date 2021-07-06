七一刺警｜林鄭：國家安全風險仍在　「無暴力只有暴政」是歪理

撰文： 彭焯煒 周皓宜 林劍 羅敏妍 最後更新日期： 2021-07-06 10:21

全國人大常委法工委副主任、《基本法》委員會副主任張勇昨日（5日）在國安法論壇上表示，香港應盡早完成《基本法》第二十三條有關國家安全立法的憲制責任。另外，特首林鄭月娥上周率團訪京參與中國共產黨100周年慶典，她在返港後表示，香港在控疫方面有良好進展，中央已要求特區政府提交詳細報告，希望稍後會有些進展。 林鄭（6日）今早出席行政會議前將見記者，她表示，國安法去年頒布後，在止暴制亂成效是有目共睹、無容置疑。她指威脅市民生命財產風險仍存在，風險來源包括外國勢力、市民違法意識脆弱、對社交媒體欠監管，包括散播仇警訊息、違反人性行為，「黑暴」已變成隱蔽式行為。 至於候選人資格審查委員會，林鄭指，將委任政務司司長李家超為資審會主席，官方成員包括政制及內地事務局局長曾國衞、保安局局長鄧炳強及民政事務局局長徐英偉；非官方成員包括基本法委員會前副主任梁愛詩、全國人大前常委范徐麗泰及中大前校長劉遵義。

10月6日發表任內最後一份《施政報告》

林鄭指，今日已發信予立法會主席梁君彥，今年10月6日會發表其任內最後一份《施政報告》，一如既往會展開諮詢，頻率比以前更高，會安排近30場公眾諮詢會，與各黨派、市民談談。

林鄭月娥。（張浩維攝）

李家超獲委任資審會主席 梁愛詩、范太等3人任成員

【10:07】林鄭月娥指，昨日是一個里程碑，特別選民登記安排已完成。選舉事務處會盡快處理申請，7月18日會公布臨時投票人登記冊，屆時將有選民登記數字。她稱，登記的「熱情很高漲」，40個界別分組中，合資格投票人包括當然選民、個人、團體等，大約有10,000人，現時已收到約9,300份登記表格，登記率超過90%，顯示新制度有廣泛代表性、均衡參與。

另外，政府今日將公布資格審查委員會的委任，即日生效，主席為政務司司長李家超，官守成員包括政制及內地事務局局長曾國衞、民政事務局局長徐英偉、保安局局長鄧炳強；非官守成員包括梁愛詩、范徐麗泰、劉遵義，各人都符合要求，對國家忠誠、對香港負責，而且不是選委會委員、社會地位高，感謝3人接受邀請。

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「無暴力只有暴政」說法是歪理



【10:05】林鄭月娥開場時表示，自去年6月30日中央為香港訂立國安法後，過去一年止暴制亂的成效有目共睹、毋庸置疑，相信市民及企業都有切身感受。她指，昨日由律政司舉辦的論壇中，講者都就國安法目標、宗旨、條文內容及應用作演講，認為論壇上提供了很多有用資料，亦反駁了一些無理的指控及抹黑，強調國安法是經得起考驗，她亦特別感感謝內地學者的出席。

林鄭又指，現時危害國家安全的風險仍然存在，在於有外部勢力聯合一些已潛逃海外的人士，及2019年社會運動的搞手詆毀國安法的執行，在海外興風作浪，其中在倫敦經貿辦日前出現的激進行動就可證明。

指「黑暴」從群眾變成隱蔽式

她認為，市民的守法意識變得薄弱，而社交網絡亦欠缺監督，有人藉此散播仇恨思想及極端言論，亦有假消息及反對中央，其中7.1的企圖謀殺警察案，已響起警號，亦有人在禮賓府縱火，並揚言恐嚇政府及警方。她認為這些行動並非偶然，證明「黑色暴力」從群眾變成隱蔽式，執法部門會作調查，將會針對網上有人煽惑他人殺警。在政策層面，相關局方將加快建立與國安法更健全的制度及機制，她亦已要求所有政府部門都要有維護國安的意識，包括教育、廣播及文化藝術等。

林鄭希望市民要公開譴責暴力，又指一些「無暴力只有暴政」的言論是謬論，強調不能為施暴者找藉口，家長、校長及牧者亦應留意身邊年輕人行為，如有違法行為就要舉報。