立法會．持續更新｜審議增法定假期　陸頌雄批過去是「一假兩制」

撰文： 彭焯煒 林劍 周皓宜 羅敏妍 最後更新日期： 2021-07-07 15:18

立法會大會今日（7日）開會，會議上有多項議程，其中廖長江及林健鋒將就廉政公署委員會報告發言，另外李家超將首次以政務司司長身份出席會議，就終審法院海外法官回應口頭質詢。 會議上亦會恢復二讀及三讀《2021年僱傭（修訂）條例草案》，草案一經通過，將逐步把法定假日增加至17天，與公眾假期日數看齊。6名建制派議員早前合共提出52項修正案，立法會主席梁君彥最終僅批出4組、共12項修正案。 會議下午進入法案審議階段，多名議員表示支持，工聯會陸頌雄批評，過去假期分為勞工假及銀行假，是歧視性的「一假兩制」。實政圓桌田北辰則指，雖然增加5日假期會為僱主帶來額外1.4%的人力成本，但認為分階段逐步增加假期，已經作出平衡。

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黃國健冀加快增假期速度 鍾國斌稱措施增商界成本

工聯會黃國健說，社會上不少從事體力勞動的「藍領」是放取「勞工假」，較「白領」的公眾假期少，他批評在社會進步下，勞工權益沒有與日俱增並不公平。黃國健認為，政府要用近10年時間才增加5日假期，做法太慢，所以提出修正案希望加快速度。



自由黨黨魁鍾國斌亦提出修正案，希望將增加法定假日的速度減慢，由2024年起直至2032年。他指出，增加假期問題本身不大，但提到本屆政府提出一連串涉及勞工福利的措施，包括設立男士侍產假、延長法定產假等，增加商界成本，最終或會轉嫁消費者身上。

擔任資審會成員是否代表不競逐特首 鄧炳強無正面回應

特首林鄭月娥昨（6日）委任候選人資格審查委員會委員，保安局局長鄧炳強被問到擔任資審會成員，是否代表不會競逐下任特首，他沒有正面回應，僅稱「資審會就係負責審議，我諗審議嘅人就唔係被審議嘅」。至於早前提供議辦作民主派初選票站的人士能否入閘參選，鄧炳強稱要再詳細研究，目前言之尚早。

獲委資審會成員 曾國衞：按法律要求及背景判斷參選人「入閘」

政圈有傳民建聯葉傲冬未能出任政制及內地事務局副局長，政制及內地事務局局長曾國衞出席立法會會議後指，現時仍在物色副局長人選，被問到中央政府有否介入，他則稱不評論。

作為資審會成員，被問到他如何判斷參選人能否「入閘」，曾國衞表示會按照法律要求及背景各方面作判斷。至於已退出政黨人士能否「入閘」，他強調會按實際情況考慮。