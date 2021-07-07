林鄭10月6日發表施政報告　罕有明年再向新科議員介紹內容

撰文： 周禮希 最後更新日期： 2021-07-07 20:16

特首林鄭月娥今年10月將發表任內最後一份《施政報告》，將於本月中開始舉辦30場諮詢會，分別與不同界別持份者及市民徵詢意見，而面向立法會議員的諮詢會將於8月下旬舉行。 林鄭昨日（6日）去信立法會主席梁君彥，表示將於10月6日發表施政報告，並希望在翌日出席行政長官答問會。她提到，認為本港社會在《香港國安法》及修改選舉制度之後回恢復穩定，期望今次《施政報告》善用得來不易的良好局面，前瞻性地聚焦香港未來發展，更好地融入國家發展大局。

林鄭昨日向立法會去信，除了提到打算發表《施政報告》的日期外，亦提到希望在10月7日出席行政長官答問會。她更特別提到，當第七屆立法會在2022年1月成立後，樂意盡早在新一屆立法會會議進行另一場答問會，向新科議員再介紹《施政報告》內容及回答提問。

行政長官一般一年舉行四次行政長官答問會，回應立法會議員向其提出的時政質詢，但甚少會刻意向新一屆議員介紹已發表過的《施政報告》，因為以往立法會任期在暑假結束，新一屆議員在9月上任，10月發表《施政報告》時新任議員已全數在位。不過，由於原定於2020年舉行的立法會選舉將延期至今年12月舉行，於是出現10月向現屆立法會議員發表之後，1月又有大批新議員上任的情況。

10月議會工作繁重 《施政報告》致謝議案要謹慎安排

立法會秘書處回覆《香港01》查詢時表示，根據《議事規則》，行政長官向立法會發表《施政報告》不少於14天後舉行的會議上，議員可動議就行政長官發表施政報告向其致謝。

秘書處將與當局商討議員就10月發表的《施政報告》提出致謝議案的安排 。其中需要考慮到，一般來說，立法會於會期即將結束前，需要處理大量事務，包括多項條例草案。稍後的立法會會議安排及其議程將適時公布。